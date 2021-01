Ocho de cada 10 mexicanos están de acuerdo con la compra de vacunas Sputnik V: Encuesta

Escuchar Nota

Según un texto difundido en Argentina por investigadores y medios, la vacuna rusa #SputnikV "debe aplicarse con precaución" en personas con diabetes, enfermedades renales, hepáticas, cardiacas, entre otras. A México podrían llegar 24 millones de dosis de esta vacuna: pic.twitter.com/AHWD2Ll32R — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) January 27, 2021

Con la llegada de la vacuna contra el #COVID19 a México, 65% confía mucho en ella; 25.5% se siente con desconfianza. https://t.co/EOMlmUJVVC pic.twitter.com/u4koEnzjPb — Gabinete de Comunicación Estratégica (@GabineteMex) January 22, 2021

63.7% considera que el gobierno de #AMLO cuenta con la capacidad para concluir la aplicación de la vacuna contra el #COVID19 en el primer trimestre de 2022. https://t.co/EOMlmUJVVC pic.twitter.com/5z2dATZgzN — Gabinete de Comunicación Estratégica (@GabineteMex) January 23, 2021

De acuerdo al, el 63.5% de las y los mexicanos confían en la la vacuna, y el 82.5% está de acuerdo con que el antídoto rusa llegue a nuestro país, es decir, 8 de cada 10 mexicanos aprueban que sea aplicada a la población.Con base en entrevistas telefónicas -realizadas entre lunes y martes de esta semana- el 73% de las y los entrevistados afirman que tienen confianza en las vacunas Pfizer, el 63% en AstraZeneca, la misma cifra que registró la Sputnik V; asimismo, el 43% confía en la CanSino, cuyo origen es chino.En el noticiero de Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula citaron la información de la encuesta y destacaron que el 82.5% de las y los encuestados están de acuerdo con la llegada de la vacuna Sputnik V a México.Por otro lado, al cuestionar que “si pudieras elegir que vacuna, ¿cuál elegirías?”, el 43 por ciento apuntó a favor de, seguido del 18% que apoya la vacuna rusa,V.Cabe mencionar que, pese a la aprobación de la población por la vacuna de Rusia, Sandra Pitta -farmacéutica y doctora en Biotecnología- afirmó que no hay mucha información sobre el antídoto y lo poco que hay esta en idioma ruso; pese a ello, en Argentina ya iniciaron la vacunación desde diciembre.“El prospecto no viene en español y un grupo de científicos investigaron y comenzaron a traducir los documentos, cony otra traductora…Lo que pudimos traducir es sorprendente que no haya suficiente información y que los reguladores de todo el mundo no hayan organizado realizar la Fase 3 para que se estipularan los efectos secundarios”, afirmó la investigadora en entrevista en Ciro Por la mañana.