Ocho estados de la república registran rebrote de Covid

Escuchar Nota

"Dado que estamos abriendo con una tendencia negativa menor, es muy probable que esta tendencia se vea de incremento, es un poco la señal que hemos anunciado desde mayo sobre la posibilidad de un rebrote", dijo.

La advertencia proviene directamente del director general del), Ruy López Ridaura, quien en la conferencia de prensa vespertina de salud anotó que la tendencia las últimas semanas ha sido de descensos en casos estimados de entre el 8 y hasta el 20%, pero lo mostrado este domingo 18 de octubre respecto a la semana epidemiológica 41 es solo un descenso del 1%.La tendencia experimentará un incremento porque, explicó López Ridaura, conforme avanza la semana se actualizan los reportes de hospitales y así las curvas tienden a aumentar.En Ocho Estados De Mexico Y El Pronostico Es Que Despunten Mas Para Finales De La Semana Segun Cenaprece, en el pasado semáforo de Covid cinco estados pasaron de naranja a amarillo, pero siete estados más volvieron de amarillo a naranjaEl rebrote no parece, al menos de momento, que sea nacional. A decir de López la tendencia es la siguiente: 20 entidades con descenso, ocho entidades con ascenso, y cuatro estados en zona de estabilidad. Los estados con rebrotes sonEs de notar que no está en el listado Ciudad de México, aunque en la conferencia de salud del pasado viernes, la secretaria de Salud sí advirtió de un aumento en hospitalizaciones.Durango es de los estados que tiene un incremento de casos estimados notable.Las tendencias no son irrevocables. Reducir la movilidad o desacelerar procesos de descongelamiento podrían producir repuntes que sean más acotados. López destacó que la función exacta deles detectar oportunamente el descenso o aumento de casos por estados, de forma que se dicten medidas especiales para acelerar o frenar el descongelamiento.El pronóstico de tendencia a la alza en los ocho estados será confirmado (o no), em el próximo semáforo, el viernes 23 de octubre.Con información de Xataka