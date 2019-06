Ocho menores hospitalizados tras comer planta tóxica

Al menos ocho menores fueron trasladados al hospital tras comer una planta de un jardín en una casa en Bay Terraces.El Jefe del Batallón del Departamento de Bomberos de San Diego, Steve Salaz, dijo a Telemundo que los menores estaban celebrando una fiesta en Mesa Park Lane y comieron algo que no era comida.Algunos de los menores en el hogar reportaron sentirse enfermos. Otro joven en una casa cercana, que había asistido a la fiesta ese día, también llamó al 911 y reportó síntomas similares.Médicos no han confirmado lo que habrían comido los niños. Salaz asegura que no había alguna intención maliciosa y que los niños pensaban que lo que estaban comiendo era seguro.Un portavoz del vivero Walter Andersen dijo a NBC 7 que la planta era Nicotina glauca, también conocida como tabaco de árbol, que es muy tóxica y se considera una especie invasora.Cuatro pacientes fueron llevados a Scripps Chula Vista, dos fueron trasladados al Rady Children's Hospital y dos fueron al Paradise Valley Hospital, según oficiales.