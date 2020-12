Ocho niños se pierden en las cuevas de Syany en Moscú

Escuchar Nota

que se adentraron a las cuevas deen, en la región de, se perdieron mientras exploran en el lugar,con ellos desde la mañana de este jueves.Un grupo deentre ellas ocho niños de, practicaban la orientación en las cuevas artificiales, sin embargo, al no salir al exterior de las grutas a la hora planeada, lo que encendió los focos de alerta de lasdel lugar.El grupo entró al rededor de lasy se tenía previsto que salieran a las, sin embargo, eso no sucedió.Un representante de los servicios regionales de emergencia informó que el grupo fuealrededor de las 21:00 horas, todos sanos y salvos, según lo informado por Sputnik.'Fueron encontrados y sacados', dijo el vocero.La rama de la región delo confirmó. "Todos están fuera, vivos y bien", dijo. (ANI / Sputnik).Más sobre las cuevas SyanyLas condiciones en lano cambian durante todo el año. Estable depor encima de cero y humedad, aproximadamente 80 por ciento. Si tienes ropa abrigada y cómoda, entonces no experimentarás sensaciones desagradables.