Ochoa anuncia su salida del Standard de Lieja

Luego de recibir el reconocimiento que lo acredita como “El Mejor Jugador de la Temporada” del Standard de Lieja, el portero mexicano Guillermo Ochoa anticipó su salida del club belga, en busca de nuevas aspiraciones profesionales:“Todavía hay un partido por jugar y tienes que mantenerte concentrado, pero creo que será lo último, espero, no sin un poco de tristeza. Ya lo hemos hablado con el club; todavía hay cosas que arreglar, pero creo que es hora de irse”, afirmó Ochoa, de 33 años.Después de su paso por la liga francesa y un paso irregular por la liga española, Guillermo Ochoa llegó al Standard de Lieja en 2017 para convertirse en el titular indiscutido de club.“Estoy triste porque me gusta este club. Yo di todo aquí, pero en una carrera profesional siempre intentas evolucionar en los mejores equipos o en cosas nuevas. Y creo que es hora”, reiteró el mundialista mexicano.Este domingo, Standard cerrará la temporada en la liga de Bélgica contra el nuevo campeón, Genk.Apenas la semana anterior, Guillermo Ochoa fue vinculado como potencial sustituto del portero español del Porto, Iker Casillas, tras el infarto que sufrió el pasado 1 de mayo.Pero este viernes, Casillas descartó su retiro de la actividad profesional a través de un mensaje publicado en su cuenta de Twitter: “Retirarme, habrá un día que me tenga que retirar. Déjenme anunciar dicha noticia cuando llegue ese momento. Por ahora tranquilidad”.