Ochoa debutará en el Universitario ante Tigres

El debut de Guillermo Ochoa con lasestá a punto de producirse, luego de su esperado regreso a lay tras ocho años en el futbol europeo. El regreso del consentido de la afición azulcrema tendrá lugar mañana, cuando los dirigidos por Miguel Herrera visiten el Estadio Universitario en actividad de la jornada 6 del Torneo Apertura 2019.Ochoa se encuentra en México desde la semana pasada. Sin embargo, el cuerpo técnico de la entidad americanista prefirió esperar y darle momentáneamente la titularidad a Óscar Jiménez.Éste será el segundo enfrentamiento entre América y, pues cabe recordar que el pasado martes los felinos se impusieron al equipo de Coapa en penales, dentro de las semifinales de la Leagues Cup. En dicho cotejo, los errores defensivos marcaron la pauta del partido, mismos que fueron bien aprovechados por la delantera del cuadro regiomontano. Sobre la rivalidad que se ha gestado en los últimos tiempos entre estas dos instituciones, el portero minimizó esa pugna, pues considera que clásico sólo hay uno y ése es ante las Chivas. El exfutbolista del Standard Lieja explicó que el éxito de Tigres se debe a una buena etapa, aunque este pique, todavía no alcanza tintes de clásico.Siempre hay equipos que pasan por buenas etapas. Tigres está en una muy buena, tiene gran afición y buen equipo, gran rival en este momento, pero el clásico de toda la vida es el América vs., lo va a ser y seguirá siendo siempre. Después hay otros partidos bonitos, vistosos, y en este momento el América vs. Tigres lo es, pero nada más”, expuso. El guardameta está al cien por ciento físicamente, luego de las lesiones con el Tricolor durante laAMU