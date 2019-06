Octogenario terminó contagiado de rabia al usar su iPad

Después de estar utilizando durante una hora su tablet, Roy Syvertson notó el dolor de una picadura. En un principio, el hombre, octogenario, pensó que había sido un insecto, sin embargo, instantes después comprobó que era algo mucho peor.Un murciélago que se había ocultado en la funda de la tablet durante, al menos, una hora acabó mordiéndole. "Inmediatamente me levanté apretándolo y lo saqué fuera", ha explicado el hombre, de 86 años y que reside en New Hampshire, Estados Unidos, a la cadena NBC Cuando Roy fue a guardar su tableta se percató del murciélago. Fue ahí cuando el animal lo atacó: “se sintió como una pequeña picadura de abeja y me dolió”.Luego de lo sucedido, Syvertson retuvo al mamífero en su dispositivo para no dejarlo escapar. Al sacarlo descubrió que el murciélago había muerto y decidió llamar al Departamento de Pezca y Caza de la ciudad.El animal dio positivo para rabia, por lo que el hombre fue sometido a un tratamiento.Fue tratado y los médicos le han dicho desde entonces que estará bien. Si se deja solo, la rabia puede provocar enfermedades cerebrales o incluso la muerte, ya que el virus ataca el sistema nervioso central.La rabia es más comúnmente llevada por perros, murciélagos, mapaches y zorros.Los síntomas inmediatos incluyen temperatura alta, dolores de cabeza o náuseas, además de sentirse confundido, alucinar o tener espasmos musculares.Casi siempre es fatal una vez que aparecen los síntomas, pero el tratamiento antes de esa fecha es muy efectivo, dice el NHS.Afortunadamente, todo ha quedado en un susto que a Roy Syvertson le costará olvidar. "Cuando abro el periódico ahora tengo mucho cuidado y cuando abro el frigorífico también. Quiero asegurarme de que no haya nada, ¿qué podría haber al acecho allí?", ha asegurado.