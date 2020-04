Ocultan balas en bolsas de comida para perros

Escuchar Nota

Eagle Pass, Tx.- El Departamento de Aduana y Protección Fronteriza por conducto del director de ambos cruces internacionales, Paul del Rincón, dio a conocer que el sábado y domingo anterior sus oficiales que implementaron un operativo en el puente Camino Real lograron 5 éxitos al asegurar armas de fuego, así como municiones que ciudadanos intentaron cruzar utilizando diversas técnicas, hacia lado mexicano.



“Nuestros oficiales de primera línea continúan demostrando la efectividad de combinar las habilidades de inspección y la experiencia con el uso de la tecnología para interceptar las incautaciones múltiples de salida”.



Detalló que el 19 de abril, durante una inspección a una pick up Dodge, los oficiales hallaron 190 balas ocultas en una bolsa de comida para perros y fue incautada por no ser declarada.



El mayor incautamente se hizo un día antes, el sábado en el mismo cruce, cuando los oficiales encontraron 2,907 balas de distintos calibres que estaban dentro de los tubos de un trampolín desmontado y que era transportado en una pick up Ford F-150.



Al conductor se le impuso una multa de 500 dólares.



Del Rincón añadió que dentro del mismo operativo, se aseguró una mira telescópica Elite Bushnell 6x24x40 que el conductor llevaba en el equipaje de pasajeros de un vehículo que iba a México.



Ese mismo día en otra acción, y mediante la inspección de oficiales a un auto Chevy, lograron encontrar una pistola JCP Smith Wesson hi Point calibre .40, balas de calibre 19.40 así como otra pistola JCP Smith y Wesson hi pon de calibre 40 con cargador de 10 balas escondida en un televisor. Todo fue incautado y quien las transportaba recibió multa de 1000 dólares.