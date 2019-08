Ocultan STPRM y Pemex estatus de ‘pilón’

En la negociación del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) 2019-2021 entre Pemex y el sindicato petrolero, las prebendas que recibe el gremio no fueron dadas a conocer.El sindicato recibe anualmente 353 millones de pesos como apoyo para sus festejos y 8.3 millones para ayuda de los funcionarios sindicales.El director general de Pemex, Octavio Romero, y el dirigente de los trabajadores petroleros, Carlos Romero Deschamps, negociaron ese documento que será vigente a partir de mañana, pero solo se limitaron a informar del aumento salarial.En la primera negociación con el actual Gobierno federal, el ex senador del PRI solicitó a Pemex la revisión del Tabulador de Salarios en cumplimiento al CCT y la autorización para la firma de un convenio "para beneficiar" a sus agremiados.Romero Deschamps enfrenta una serie de acusaciones ante la Fiscalía General de la República (FGR) por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.También ha sido señalado de obtener prebendas discrecionales y no rendir cuentas de esos "apoyos" a su gremio.No obstante, desde mediados de junio envió a sus subalternos para integrar con Pemex una Comisión Mixta para fijar el nuevo CCT, con miras a elevar el sueldo y las prestaciones de los petroleros.El Contrato Colectivo de Trabajo que rige en Pemex se suscribió por primera vez en 1942 y ha sido revisado en 37 ocasiones.El principal nerviosismo de la cúpula del sindicato petrolero es la eliminación de la Cláusula 251 bis, que se ha considerada una "caja chica" del gremio.REFORMA publicó que ese "pilón" al sindicato se elevó en los últimos cinco meses del Gobierno de Enrique Peña Nieto a 353 millones de pesos anuales como "apoyo a los festejos del gremio", aparte de los 8.3 millones al mes para "ayuda" a la operatividad, pactados en la Cláusula 251 del CCT.En mayo también se dio a conocer que todos los trámites del Programa Institucional de Vivienda correspondientes al 2018 y años anteriores, sin importar el avance que lleven para su conclusión, están cancelados.Pero esto no fue informado ni por Pemex ni el sindicato en la firma del nuevo contrato.