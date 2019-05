Ocultó AMLO información sobre reservas de gasolina

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que durante la crisis de desabasto de combustible no dijo que se tenían reservas de gasolina solo para una semana para cuidarse de los conservadores."¿Se acuerdan cómo estaba la crisis? Llegamos a tener la mitad en el País de gasolineras sin abasto, ya tenemos. Algo que nunca dije en su momento por una cuestión estratégica, también porque tiene uno que andarse cuidando porque a los conservadores no les importa nada, qué les va a importar que le vaya mal al País"."Hay cosas que no se pueden decir porque son capaces de todo, yo no dije cuando la crisis, que llegamos a tener reservas de gasolinas solo para una semana, y ahora tenemos reservas de 20 días, es decir, combustible suficiente en el País que no es los barcos sino lo que se tiene disponible", reveló.Afirmó que por eso también es prudente en su relación con el Gobierno de Estados Unidos, pues podrían dejar de vender combustible al País."Por eso también la prudencia en las relaciones internacionales, imagínense que en una circunstancia así, toco madera, decidan no vendernos gasolinas, ¿Aguantaríamos? Ah, y eso tampoco lo entienden los conservadores porque no les importa", agregó.