Ocupa Irene el quinto lugar del ranking mundial

Ciudad de México.- Irene Aldana, peleadora de artes marciales mixtas, la representante de la UFC (Ultimate Fighting Championship), cuenta que ella entró al mundo de las artes marciales mixtas cuando apenas se le abría la puerta al género femenino en este deporte.



Ha vencido, incluso por nocaut, a mujeres en lo alto de los rankings; ha encabezado peleas estelares por encima de otros hombres y ocupa el quinto puesto del ranking mundial.



“Ahora, puedo compartir que ser una atleta de alto rendimiento en un deporte de contacto no te hace una persona agresiva o masculina; al contrario, somos las mismas con habilidades más desarrolladas”, cuenta.



Lo anterior, asegura, lo ve como un motivante para que la mujer aumente la seguridad en sí misma. Incluso, entre sus planes a corto plazo está dar una gira por CDMX, Sinaloa y Michoacán ofreciendo lecciones de defensa personal en los gimnasios de la UFC.



“Es algo que me tiene emocionada porque es muy importante en esta época en la que muchas mujeres se sienten inseguras”.



Por otra parte, la originaria de Sinaloa cuenta que el ambiente, en materia de género, es de respeto.



“Hay mucho apoyo entre nosotras en este deporte, es una hermandad. Me da gusto ver a otras mujeres pelear en una liga donde se pensaba que no habría ninguna, pero que ahora somos una comunidad de todo el mundo y de todas las edades que se involucran”.