Odiseo Bichir reconoce la fortaleza de su hermano Demian

Ciudad de México.- El actor Odiseo Bichir respalda con los ojos cerrados y quiere seguir el ejemplo de su hermano Demian, quien tras el fallecimiento de su esposa, la modelo y actriz Stefanie Sherk, actúa paso a paso como mejor considera y tomando las decisiones que cree correctas.“Lo amo, lo admiro, lo respeto, le tengo una gratitud eterna por como ha sido hermano conmigo”, indicó a los medios de comunicación, a quienes invitó a remitirse al texto que Demian publicó en su cuenta de Instagram respecto a la muerte de Sherk, el 20 de abril.“Me ha ocurrido que mientras recurro a él encuentro más motivos para admirarlo, para reconocer su fortaleza de espíritu, su carácter, su temple, su amor a la vida y no he podido estar con él por obvias razones, estamos toda la familia ocupados y así es esto”, compartió.En el Teatro Milán con motivo de la puesta en escena de “Pequeña voz”, en la que participará con el personaje de “Ray Say”, reiteró que le parece buena idea leer una y otra vez la declaración de su hermano, para meditarla y reflexionarla.“Tampoco proviene de ningún momento, no es un líder ni un experto, nos ha tomado a todos totalmente por sorpresa y va a acompañarnos el resto de nuestras vidas”, dijo.Odiseo recordó a su cuñada como una mujer extraordinaria, disciplinada, con una fortaleza e inteligencia deslumbrantes, así como con mucha sensibilidad y dedicación.“Haciendo felices a sus padres, a sus hermanos, a su señor esposo, a la familia de su esposo, con enorme generosidad; fue una actriz extraordinaria y una ejemplar colega”, definió a Stefanie posterior a la presentación.En cuanto al acoso sufrido por Demian por medios internacionales que buscan su postura sobre el fallecimiento de su esposa, consideró que todos hacen lo mejor que pueden su trabajo, su misión profesional, lo que se respeta y admira, aunque dijo que desconoce la situación.“Han sido días de trabajo muy intenso y de una atención muy concentrada para cuidarnos unos a otros y no he tenido oportunidad de enterarme… creo que todos en todo el mundo intentamos hacer nuestro trabajo lo mejor posible”.El 24 de abril Demian dio a conocer en redes sociales el deceso de la actriz canadiense sin precisar detalles tras difundirse el dictamen forense, por suicidio, del condado de Los Ángeles.El actor confirmó el hecho y lo atribuyó a la depresión que padecía su esposa. También solicitó tiempo para sanar y continuar con su duelo antes de hablar sobre el tema.