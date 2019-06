Özil celebra su boda pagando operaciones a niños necesitados

Para celebrar una fecha tan especial, el futbolista Mesut Özil decidió llevar adelante una gran acción solidaria. El jugador alemán del Arsenal FC contrajo matrimonio con la modelo turca Amine Gülse en Estambul y aprovechó su boda para concretar una iniciativa muy noble: va a financiar las operaciones de 1000 niños necesitados alrededor del mundo.Özil compartió un comunicado a través de sus redes sociales en el que explicó que ha decido junto a su esposa, quien fue 'Miss Turquía' en 2014 y compitió en 'Miss Mundo' ese mismo año, se harán cargo de mil cirugías para ayudar a los niños más necesitados."Muchos aficionados, familiares cercanos y amigos me preguntaron sobre mis deseos por mi boda. Como futbolista profesional, estoy en una posición afortunada y privilegiada. No obstante, invito a todo el mundo que tenga la capacidad de ayudar a apoyar a un proyecto muy especial en nuestros corazones que vamos a emprender con 'BigShoe'. Amine y yo nos haremos cargo de los gastos de las cirugías de mil niños que lo necesitan", explicó.Özil y Gülse, que empezaron un noviazgo en 2017 y anunciaron su compromiso en junio de 2018, han pedido a los invitados de la boda que también participen de la iniciativa. También lo han solicitado a sus seguidores en las redes sociales."Estaría feliz, si además, se pudieran poner en marcha más tratamientos en todo el mundo. Si quisieras contribuir en esta buena causa, por favor pincha en mi haz click en mi biografía de Twitter. He estado muy involucrado con el equipo de 'Bigshoe' y la pasión con la que tratan a los jóvenes pacientes me ha llegado al corazón. Existen situaciones médicas que los países en desarrollo tienen problemas para tratar debido a la escasez de doctores, dinero y medicina. Ahora queremos dar un paso más y ayudar a los niños de todo el mundo", agregó el ex jugador del Real Madrid.A la boda celebrada en el hotel Four Seasons Bosphorus de la capital turca, estuvo invitado Erdoğan, presidente de Turquía, quien ya se ha fotografiado con Özil en varias oportunidades. De hecho, las criticas de la prensa alemana contra él por su amistad con el mandatario turco derivaron en su renuncia a Die Mannschaft."Soy alemán cuando ganamos, pero un inmigrante turco cuando perdemos", había señalado Özil cuando decidió dimitir a la selección alemana, con la que fue campeón del mundo en 2014.