Ofende a PAN informe sobre accidente aéreo en Puebla

Ciudad de México.- l Partido Acción Nacional se dijo ofendido por el informe de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) sobre el accidente aéreo en el que perdieron la vida hace un año la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso, y su esposo el senador Rafael Moreno Valle.



"Con el informe del Secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, el gobierno federal se burla y ofende a los deudos de Martha Erika Alonso, Rafael Moreno Valle y las otras tres personas que fallecieron el 24 de diciembre de 2018 en Puebla”, afirmó el presidente del PAN, Marko Cortés.



El titular de la SCT dijo que será hasta el primer trimestre del 2020 que se tendrá el dictamen final de las causas del accidente aéreo, pero anticipó que no hay ningún indicio de un atentando.



Jiménez Espriú comentó que se mantiene descartado el atentado como causa del accidente, porque no se encontraron rastros de explosivos o balas; pero dejó abierto lo que arrojen los resultados de los análisis y el dictamen final.



Al respecto, el líder panista Marko Cortés dijo que ve esta falta de resultados como un auténtico agravio por parte del gobierno federal, toda vez que se trata de la muerte de dos de sus miembros más destacados.



Agregó que el informe demuestra falta de compromiso con la verdad y genera sospechas sobre las causas de la tragedia, porque cada vez que salen los funcionarios del gobierno no aportan ninguna información nueva sobre el suceso, pues desde el principio se descartó un atentado y hasta el momento sigue igual.



"A un año de la tragedia, el gobierno ya no tiene pretextos ni motivo para no informar con peritajes científicos sobre las causas que la originaron. La sociedad quiere saber qué pasó y si hay responsables de los lamentables hechos”, comentó.



Expuso que los panistas “tenemos derecho a saber si fue realmente un accidente o un hecho provocado”.



