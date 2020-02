Ofende Carlos Salcedo a rival salvadoreño: ‘muerto de hambre’

Escuchar Nota

Nuevo León.- El defensa de los Tigres, Carlos Salcedo, llamó “muerto de hambre” al delantero del Alianza, Oswaldo Blanco, durante el partido de ida los Octavos de Final de la Liga de Campeones de la Concacaf, según medios de El Salvador.



Blanco aceptó que Salcedo lo intentó provocar haciendo referencias a su salario durante el partido del miércoles.



“(Me dijo) cosas extrafutbolísticas. Yo no tengo que contestar, ellos se ve que tienen muy buen sueldo, me preguntó de eso y no le contesté, Dios sabe y nos quedamos con el triunfo y estoy muy tranquilo”, declaró Blanco después del partido.



“Son cosas que pasan, hay jugadores que utilizan eso, yo creo en un Dios dueño de la justicia, estoy tranquilo, porque nos quedamos con los tres puntos”.



Si Blanco marcó el gol de la victoria, Salcedo fue señalado como responsable de la debacle felina tras cometer un penalti que le dio el empate al Alianza y, luego, perder la marca justamente en el gol del colombiano.







Revira directivo



El director ejecutivo del Alianza de El Salvador, Lisandro Pohl, se refirió a los Tigres como “cachorritos”, después del triunfo que obtuvieron en el partido de ida de los Octavos de Final de la “Concachampions”



“Vinieron Tigres y regresaron cachorritos jajaja, a ver cómo nos mandan ellos de Monterrey, como elefantes o elefantitos jajaja, en el futbol hay que saber disfrutar los momentos”, escribió ayer por la mañana.



Horas después, el directivo explicó que no lo hizo en afán de burlarse, sino con humor para celebrar el primer triunfo del club sobre un equipo mexicano en partidos oficiales.





Revienta la afición



El zaguero de los Tigres de la UANL, Carlos Salcedo, volvió a ser el centro de duros comentarios por parte de la afición felina que no soportó su actuación en el partido de la Concachampions ante el Alianza de El Salvador en los Octavos de Final.



El “Titán” cometió un penalti que le costó el empate a los Tigres y después fue señalado por su floja marca en la segunda anotación del equipo salvadoreño con la cual se pusieron momentáneamente arriba en el marcador.



La afición no soportó más la nueva “actuación” de Salcedo, aunado a su soberbia y sentirse superior a los rivales, y le tundieron con todo en redes sociales por ser, una vez más, el culpable de otra noche de pesadilla para los Incomparables del “Tuca” Ferretti. Lo que es una realidad es que la afición felina y Salcedo no se llevan nada bien.