Un total de 550 empleos con salarios de 8 mil a 50 mil pesos mensuales se ofertaron hoy en la Jornada Laboral para técnicos y profesionistas, realizada por la Secretaría del Trabajo de Coahuila en los patios del Instituto Tecnológico de La Laguna.El titular de la dependencia, Román Alberto Cepeda González, informó que la estrategia del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís es colocar a más buscadores de empleo en las empresas e industrias a través de estas jornadas.A pesar de que el número de vacantes que se ofertan en las jornadas laborales no son las que regularmente se manejan en las ferias de empleo, justamente tienen una efectividad, ya que se logra tener una mayor colocación de aspirantes a un puesto de trabajo.En esta ocasión participaron 250 empresas de la región y 300 del Clúster Automotriz de la Comarca Lagunera.Las plazas que pusieron a disposición se refieren a ingeniero en producción, ingeniero industrial, ingeniero mecatrónico, desarrollador de proyectos, técnicos en máquinas de costura, ingeniero de robótica, técnicos en inyección de plástico, licenciados en administración de empresas y operadores generales, entre otras.La idea es tener un poco más de 120 jornadas laborales y alrededor de 15 ferias de empleo en el año.Las jornadas laborales son dirigidas de manera especial a algún giro de la industria, como la metalmecánica o la de construcción, en donde se reúne a las empresas que estén demandando las mismas vacantes y se hace una convocatoria específica a los buscadores de empleo para hacer la vinculación.El empleo en Coahuila, dijo, va en franco crecimiento, pues 2018 fue un buen año, en que se logró una cifra récord en cuanto a colocación se refiere, y ahora en los últimos tres meses el estado sigue encabezando la lista en formalidad de empleo y primer lugar de trabajadores con contrato escrito y con los mejores salarios.Sin embargo, en el crecimiento del empleo en Coahuila no sólo es cuantitativo, sino que son mejores empleos, ya que se busca no sólo generar empleos, sino empleos de calidad, aclaró.