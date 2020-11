Ofertan boletos ‘fantasma’ para el Clásico Nacional

Escuchar Nota

CDMX-. Arranca la Liguilla del Guard1anes 2020, la primera serie eliminatoria del año con dos duelos en los que los locales pretenden dar la sorpresa en la ida. América visitará a las Chivas a las 21:06 horas, mismas que tendrán el 12% de afición en su estadio. Por otro lado La Franja recibirá al líder de la competencia y favoritos para llevarse el campeonato, el León a las 19:00 horas.







Lo que más desató la polémica fue que el Gobierno de Jalisco permitió el aforo en el estadio Akron, horas más tarde la Liga MX lanzó un comunicado en el que invitaba a los equipos que disputarán la Fiesta Grande a abrir sus inmuebles para recibir afición con estrictas medidas de sanidad.



Serán 7 mil personas, más o menos las que entrarán en el estadio de las Chivas para presenciar el Clásico Nacional Chivas vs América.



Se supone que en cuestión de venta de boletos, el club tapatío no ganará mucho, pero... Los revendedores sí hasta con entradas que no existen. Así es, en la reventa se están ofreciendo boletos falsos que llegan en precio hasta los 100 mil pesos.



Después de hacerse viral, el Guadalajara lanzó una alerta y pidió a sus aficionados no dejarse sorprender pues esas entradas no existen y la venta de boletos será con otro procedimiento.





Primer choque



Chivas y América serán el platillo principal de la Fiesta Grande, y las Águilas buscarán mantener la hegemonía que tienen sobre el Rebaño Sagrado en esta instancia, la cual dominan con firmeza al registrar 15 victorias de los 24 partidos que han disputado en la Fase Final del torneo.



PoR su parte, León sabe que no puede confiarse ante el Puebla, un equipo que llegó a la Liguilla siendo el lugar 12 de la competencia y dejando en el camino a los campeones Rayados.