Oficial: Rodrigo Ares de Parga presidente de Gallos Blancos

, en sustitución de Jaime Ordiales, como adelantó ESPN.Ares de Parga fue presidente de los Pumas a partir de mayo de 2016 y su gestión concluyó oficialmente con la eliminación de los felinos en el Apertura 2019.tomara la administración del equipo, por lo que las modificaciones han arrancado en el Querétaro.Rodrigo Ares de Parga no tuvo un final feliz con el conjunto del Pedregal, donde no cosechó finalmente los objetivos que se trazó a su llegada.Muchos refuerzos y pocos resultados en la era Ares de Parga en PumasEn su torneo debut, el Apertura 2016, Pumas terminó en los, hasta el Clausura 2018, que regresaron a la Liguilla, pero fueron eliminados por el América con global de 6-2.Enpues los de Coapa los echaron de nuevo, aunque esta vez en la etapa de Semifinales. El marcador terminó con una goleada de escándalo a favor de las Águilas por 7-2.En el Clausura 2019 se quedaron a un costado, tras no clasificar a la Liguilla en el último torneo de David Patiño y en el reciente Apertura tampoco consiguieron el milagro de regresar a estas instancias del campeonato mexicano, ya bajo la batuta de Miguel González ‘Michel’.Por cuanto al asunto de refuerzos, Ares deha tenido en los últimos años: Nicolás Castillo y Carlos González, en los que se depositaron las esperanzas de gol.. En su torneo debut hizo ocho goles y de inmediato enamoró a la afición. Para el siguiente torneo sufrió lesiones y apenas hizo cinco goles. Ya para el Clausura 2018 se despidió de los auriazules con 11 dianasEn el caso del paraguayo González, llegó a México enrolado, la directiva encontró el Carlos al artillero que estaba buscando. Con todo y todo, hoy en día este jugador es el referente de la delantera auriazul.También se le atribuyen a Rodrigo Ares de, quienes arrancaron bien y después se perdieron como auriazules.Además en su gestión llegaron a los Pumas: Juan Manuel Iturbe, Alejandro Arribas, Jeison Angulo, Ignacio Malcorra, lo mismo que Saúl Berjón, Luis Quiñones,; estos cinco últimos, quizá sus peores fichajes.En el caso den medio campo universitario, terminó despidiéndose del futbol mexicano para el Apertura 2018.Tal vez con lo que más compaginó el directivo en su paso por el conjunto de la UNAM, fue con la formación de jóvenes figuras.De Parga impulsó a las fuerzas básicas y le dio la tutela de éstas a Andrés Lillini, quien trabajó de la mano con los diferentes técnicos en el área. En el primer equipo consolidó a Luis Fernando Quintana, Alan Mozo, Alfredo Saldívar y Andrés Iniestra, además de sumar a elementos como Alan Mendoza, Diego Rosales, Idekel Domínguez, Brian Figueroa, Kevin Escamilla y Pablo Jáquez.Asimismo, en la baraja de técnicos, dio la oportunidad a Juan Francisco Palencia, David Patiño, Bruno Marioni y Migel González. Tres de ellos de casa, a excepción delde la tabla general en el Apertura 2018.Rodrigo Ares de Parga también consiguió acuerdos económicos en beneficio del club con diversas marcas; sin embargo, la afición quedó dolida con el dirigente, pues además de no comulgar con su personalidad, le echaban en cara mejores resultados para el equipo .