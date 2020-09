Oficializa José Basanta su retiro

Escuchar Nota

"Rayados, donde jugué casi toda mi carrera como jugador profesional, donde viví muchísimas emociones y experiencias inolvidables. Es sin duda, mi segunda casa y siempre estarán en mi corazón", añadió en su escrito.



Monterrey, NL.- El argentino,, ex jugador de Rayados, oficializó su retiro como jugador profesional de futbol.A través de sus, el jugador con más títulos en la historia del Monterrey, agradeció a los clubes en los que militó,"Quería comunicarles de manera oficial que me retiro del fútbol profesional. Fueron años muy lindos, llenos de aprendizajes, vivencias, emociones, pero por sobre todas las cosas, de mucho crecimiento profesional y humano", escribió el argentino naturalizado mexicano.El ex defensa central llegó aTras el Mundial del 2014 se fue a jugar un año a Italia, regresando a mediados del 2015 para culminar su carrera con el Monterrey en el recortado Torneo Clausura 2020.Su ilusión era jugar la Final de la Copa MX, pero al terminar su contrato a mediados de año, pero decidió decir adiós. Ganó con La Pandilla 3 títulos de Liga MX, 4 de Concacaf y una Copa MX.También agradeció a la AFA por haber podido representar a Argentina en el Mundial 2014."Y por último, (agradecer) a la AFA , por permitirme jugar en la Selección y cumplir el sueño que tuve desde chico que es jugar un Mundial. Una experiencia única y que jamás olvidaré.Quiero también agradecerles a todas las personas que conocí a lo largo de estos años, jugadores, cuerpos técnicos dirigentes, aficionados, cuerpos médicos, utileros y staff de cada club en los que jugué.Y por último a mi familia y amigos que siempre estuvieron a mi lado apoyándome para yo pudiera disfrutar y cumplir con mi sueño de jugar a la pelota.Gracias a todos por ser parte de mi vida", finalizó Basanta en su mensaje.