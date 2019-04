Oficinas de Registro Público cerrarán por semana santa

La dependencia estatal del Registro Público de la Propiedad en Piedras Negras, cerrará sus oficinas desde el próximo lunes 15 de abril y reabrirán hasta el lunes 22 de abril, esto debido a un receso por motivo de la semana santa, así lo dio a conocer el director de dicha coordinación, Cristian Cabello Ibarra.Informó que las oficinas no podrán hacer trámites de ninguna índole y solamente contarán con personal específico que apoyarán a cuestiones de juzgados o detalles urgentes que notifiquen desde Saltillo.Exhortó a la comunidad que tiene planeado ordenar sus documentos a realizar sus trámites antes del día jueves para evitar aglomeración, no se estarán recibiendo diligencias hasta el día referido."Se van a recibir martes y miércoles todo tipo de trámites; mientras que jueves y viernes se dejarán de percibir para alcanzar a desahogar todo el trabajo y no dejar pendientes, entonces tienen hasta esta semana o en caso de no poder, hasta el lunes 22 de abril que es cuando reabrimos", concluyó Cabello Ibarra.