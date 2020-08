Ofrece 100 pesos de ‘mordida’ por no pagar 84 de multa; lo detienen

Escuchar Nota

Ciudad Juárez, Chih.- La Coordinación General de Seguridad Vial puso a disposición del Ministerio Público a una persona del sexo masculino luego que ofreció dinero a los agentes para evitar una infracción, por lo que incurrió en el delito de Promoción de Conductas Ilícitas, según informó la corporación



El imputado ofreció la cantidad de 100 pesos a cambio de que no se elaborará una infracción digital a su esposa y conductora de una camioneta, por motivo de Estacionarse en Zona Prohibida, la cual tiene un costo aproximado de 84 pesos, se indicó a través de un comunicado de prensa.



“Seguridad Vial exhorta a la comunidad a evitar este tipo de prácticas y ser responsables en el uso correcto de las señales de tránsito, ya que el lugar donde fue realizada la intervención, Tecnológico y Nuevo León, existe señalética visible que prohíbe estacionarse”, se menciona.



Para erradicar estos actos que promueven la ilegalidad, los agentes están dotados de tecnología como lo es la cámara de solapa que utiliza cada oficial durante su jornada diaria, la cual no puede ser manipulada por el propio agente, solo por el Centro de Monitoreo y Análisis, que trabaja 24 horas del día, los 7 días de la semana, según se indicó.



Además para mayor agilidad en los trámites ya no se retienen documentos a los conductores y se tiene un descuento del 50 por ciento en el pago de infracciones, señala el comunicado.



También para facilidad de los infractores, existen diversas formas de realizar los pagos, ya sea en sitio por medio de tarjetas bancarias, tiendas Oxxo, las cajas de la Presidencia Municipal, Estación Sur de la Secretaria de Seguridad Pública Municipal (SSPM) y en las oficinas de Seguridad Vial.