Ofrece Alonso disculpas tras goleada a Rayados

Diego Alonso calificó la derrota ante Toluca como dolorosa y ofreció disculpas a la afición de los Rayados."Sin duda que la calificamos como dolorosa, lamentamos mucho no sólo los tres puntos, sino las formas, el cómo fue. Le pedimos disculpas a nuestra afición nuevamente por el partido de hoy, por el juego de hoy. Entendemos que no los representamos como hubiéramos querido y lo que se hubieran merecido."Tenemos que responsabilizarnos, fue un resultado doloroso y tenemos que inmediatamente el jueves poner nuestra mejor cara para pasar a la Final de Concacaf, es algo que todos anhelamos y debemos trabajar estos días desde lo anímico, lo mental, que hoy ha sido un mal partido, un accidente", expresó Alonso.El DT uruguayo dijo que no hay excusa que valga tras la goliza de 5-1 ante Toluca, y optó por darle vuelta a la página de cara a la Vuelta de Semifinales de la Conca ante Sporting Kansas City."Asumimos la responsabilidad y no ponemos ningún tipo de excusas con respecto al resultado de hoy, simplemente nos responsabilizamos y nos hacemos cargo."Lamentablemente hoy tuvimos un mal partido, es una derrota muy dolorosa que tenemos que apechugarla, tenemos que responsabilizarnos y a partir de ahí dar un paso al frente para el jueves hacer un gran encuentro y posicionarnos en una Final internacional", comentó.Alonso agregó que la rotación del cuadro titular no funcionó a pesar de que la venía haciendo con regularidad en los últimos partidos."Lo hemos hecho durante la mayoría del torneo y cuando ha habido doble competencia esto ha sido habitual, dándole minutos a muchos jugadores, los hemos ido rotando y no es que tengamos un equipo A o B, simplemente vamos dando minutos a los jugadores porque tenemos un gran plantel y el día jueves fue un partido de muchísimo desgaste, estuvimos presionando durante los 90 minutos para poder conseguir un marcador amplio y dos días después era muy complejo. Lamentablemente desde lo futbolístico no funcionó", señaló.