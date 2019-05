Ofrece ayuda a AMLO ex funcionario de Peña

Uno de los funcionarios más cercanos al ex Presidente Enrique Peña Nieto, Francisco Guzmán, se puso a las órdenes del Presidente Andrés Manuel López Obrador para encarar la crisis en la relación bilateral con el Gobierno de Estados Unidos."Presidente Andrés Manuel @lopezobrador_: aunque actualmente laboro en el sector privado, pongo a su disposición mi experiencia para contribuir en la solución de la coyuntura que enfrenta nuestro país con los Estados Unidos", ofreció el Ex Jefe de la Oficina de la Presidencia (2015-2018), economista del CIDE y Maestro en Gestión Política de George Washington University."Por México, cuente conmigo".La crisis en la relación bilateral se desató después que el Presidente Donald Trump amagó con una guerra comercial contra México porque no ha evitado, en opinión del magnate republicano, la llegada de los flujos migratorios centroamericanos a Estados Unidos.