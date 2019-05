Ofrece Cristo Vive adoptar bebés para evitar abortos

La asociación Cristo Vive recibirá a los hijos de las adolescentes que atraviesan por un embarazo no planeado para dar en “adopción” temporal a los pequeños con familias cristianas hasta que ellas puedan hacerse cargo o bien dejarlo en manos de quien sí pueda ofrecerle una crianza, informó Eduardo Ariel Pacheco Ruiz, representante de la asociación en Saltillo.“Lo que no queremos es que se siga derramando sangre inocente en el estado, tanto de las criaturas sin culpa como de las adolescentes, que se dejen llevar por el feminismo y opten por abortar”, comentó.“No queremos que lo dé en adopción como tal, sino que se recupere de la situación que atraviesa, o de la adicción, para darle crianza a su hijo, porque también sabemos que no es una decisión fácil, pero que durante ese tiempo la criatura pueda tener una crianza correcta y no le falte nada. Una opción mucho mejor que perder la vida”, afirmó Pacheco.Dijo que en lo que va del año han recibido al menos a 10 menores en esta situación, todo con autorización de un juez familiar. “Aunque antes de que se prohibieran las adopciones libres, muchos niños fueron puestos en manos de nuestras familias”, admitió.El director de Cristo Vive recordó que durante 20 años han ofrecido esta opción, aunque en los últimos años ha aumentado la cifra de niños colocados en familias cristianas, hijos de mujeres con problemas de adicciones y de mamás adolescentes.“Muchas de ellas tampoco quieren dar en adopción porque no saben en manos de quién van a caer, como en el caso de las parejas del mismo sexo, por lo que prefieren abortar”, agregó.