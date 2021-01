Ofrece familia hogar a más 30 migrantes

Escuchar Nota

Saltillo, Coah-. Luego de las bajas temperaturas que se presentaron este jueves en la capital coahuilense, decenas de migrantes pasaron la noche en vela debido a que sus techos improvisados con cobijas donde estaban instalados afuera de la Casa del Migrante se afectaron por la lluvia, mojando las pocas pertenencias que tienen gracias las donaciones de los saltillenses.



“Mi esposo me miraba llorar y me decía que tienes y le dije que dolor verlos así, vamos a ayudarlos y nos pusimos a a mover la alacena, el comedor y vamos a quitar todo lo que se alcance para poderlos ayudar y hacer un espacio para ellos”, comentó Brenda Hernández quien en compañía de su familia hizo un espacio en su hogar para convertirlo en un refugio.



Al darse a conocer la situación que los afecto, los saltillenses rápidamente acudieron para brindarles apoyo, la familia que vive en la colonia Misión Cerritos, decidió previamente habilitar su vivienda y convertirla en un refugio que dio un techo al menos a más de 30 migrantes.



“Como supe que iba a llover dije vamos de una vez, pagamos taxis y en otros coches y todavía nos faltan muebles para ir por los demás, quisiera llevarmelos a todos, pero no cabemos todos.” Agregó.



Ante la buena fe de la familia, más personas de la colonia decidieron unirse, preparando comida y brindando más prendas de invierno para regalárselas a los hombres, que agradecieron el apoyo brindado, pues conocen que de no haber sido ayudados, pudieron correr con la mala suerte, en donde hasta la ropa que portan se pudo mojar, causándoles problemas de salud.