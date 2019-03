Ofrece SFP acelerar formato para 3de3

La Secretaria de la Función Pública, Irma Sandoval, ofreció acelerar la creación de un nuevo formato de declaración 3de3, a la que estarán sujetos los servidores públicos.En entrevista con Grupo REFORMA, la funcionaria aseguró que no se dejará que transcurran los ocho meses acordados originalmente por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.Tras participar en el Senado en la ceremonia de entrega de la presea Elvia Carrillo Puerto, Sandoval sostuvo que el comité optó por una "reconfiguración" del formato para mejorar el registro de posibles conflictos de interés."No es un aplazamiento, es una reconfiguración para lograr el objetivo de medir la evolución patrimonial y lograr el combate a la corrupción y frenar los conflictos de interés; no hay mayor problema y fue un asunto de consenso que a todos nos va a servir mucho", arguyó.¿Esta reconfiguración requiere 8 meses?, se le cuestionó."No, yo creo que lo vamos a lograr antes, vamos a dar buenos resultados", ofreció.¿Cuánto estima usted?"Dependerá de todas las fuerzas involucradas, todas las instituciones; de mi parte está toda la voluntad para hacerlo en breve", afirmó.¿Ya se trabaja en el nuevo formato?"Sí, ya estamos en eso", indicó.Sandoval dijo que no hay resistencia de los funcionarios de la nueva administración a abrir sus propiedades y posibles conflictos de interés."Al contrario, nuestro Gobierno de López Obrador ha dado muestras palpables, hoy mismo estamos restituyendo el diálogo Gobierno-sociedad para la alianza por el Gobierno abierto y la transparencia total", expuso.