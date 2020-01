Ofrece Ssa reubicar a trabajadores de SP

Escuchar Nota

Ante las protestas de extrabajadores del desaparecidoque demandan plazas en el), Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud, afirmó que"Como dijo el Presidente, el objetivo centraly, además, conocer las posibilidades de en qué pueden seguir trabajando. Finalmente son trabajadores que están ligados a la salud", sostuvo en entrevista tras salir de la conferencia mañanera.El titular de la dependencia afirmó que, sin especificar cuándo.Este jueves, desde las 6:00 horas, extrabajadores del Seguro Popular de al menos ocho estados del paísen demandar de ser reinstalados.De acuerdo con los inconformes, aunque en diciembre de 2019 se informó que serían incorporados al Insabi, no han sido contratados y sólo les han ofrecido una liquidación que no corresponde con su antigüedad.Aseguraron que más de 10 mil personas que laboraban en los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud (REPSS) resultaron afectados por la desaparición del Seguro Popular.Los manifestantes están apostados en la calle Plaza de la Constitución, frente a la entrada principal de Palacio Nacional, y aseguraron que no se moverán hasta ser atendidos por el titular del Insabi.Además, quemaron una guillotina de cartón que tenía la imagen de López Obrador y cortaba la cabeza a los "trabajadores de los REPSS" y "al pueblo de México".