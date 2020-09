Ofrece una guía Enrique Serna en oficio de escribir; ‘Es dándose frentazos ante la página en blanco’

Escuchar Nota

Saltillo, Coahuila | Gustavo Ochoa-. A modo de guiar escritores jóvenes en el mundo de la prosa, el escritor mexicano Enrique Serna encabezó este domingo la conferencia Ilusión de Vida: la Creación de Personajes y Atmósferas en la Narrativa, como actividad de clausura del encuentro virtual Leerte Cerca.



Serna, tras contextualizar a la audiencia con una breve historia de la narrativa y de la separación de los géneros, dio una serie de apuntes para aspirantes que desean empezar en la escritura de relatos o novelas.



Sin embargo, avisó que es el autor quien debe hacer el trabajo duro de la redacción, pues el consejo de otros escritores es útil en muy pocas ocasiones: “Es dándose frentazos ante la página en blanco como todos los escritores podemos avanzar,” recalcó el ganador del Premio Xavier Villaurrutia 2019.



El autor de Fruta Verde apuntó a Gustave Flaubert como un parteaguas en la narrativa occidental, pues el francés fue el primero en aventurarse fuera de los convencionalismos de la literatura en el siglo 19. Posterior a él, la técnica y la forma de una novela cambió.



Serna expresó palabras de aliento para aquellos que aún no desenvuelven completamente sus habilidades para escribir, pues apunta que cuando era “un joven escritor, creía que tenía una enorme cantidad de buenas ideas pero que no tenía oficio literario para desarrollarlas, pero cuando me puse a trabajar más a conciencia en mi oficio, me di cuenta de que esas ideas no eran tales porque lo mal escrito está mal pensado. El lenguaje corrige al pensamiento. El rigor con el lenguaje es lo que nos ayuda a tener mejores ideas”, concluyó, el autor de El Vendedor del Silencio.