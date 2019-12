Ofrecen cirugías plásticas en tandas

Por: Ana Luisa Casas / Liliana Cruz



Saltillo, Coah.- La tanda como una forma de ahorro, pero ahora también para financiar cirugías estéticas.



Páginas en Facebook ofrecen unirse a tandas con cuotas de mil pesos por semana para pagar cirugías plásticas de nariz, busto, glúteos y liposucciones.



El costo de una cirugía estética oscila entre 50 y 120 mil pesos, mientras que otros tratamientos estéticos llegan a costar entre 10 mil y 12 mil pesos, que se convierten en pagos semanales de entre mil y mil 500 pesos en tandas con hasta 15 mujeres.



“Tener el cuerpo que deseamos ya no es problema. Esta tanda te permite cumplir tu sueño con un cirujano reconocido con pagos pequeños y cómodos”, se oferta en grupos cerrados de Facebook o publicaciones en grupos abiertos que direccionan a sitios de mayor privacidad.



Del mismo modo, en grupos de WhatsApp se ofrece dar acompañamiento a quienes decidieron iniciar la modificación estética de su cuerpo e interactúan con pacientes que han sido intervenidas, quienes ofrecen consejos y alientan a no desistir en los pagos ni en el tratamiento posterior a la operación.



Actualmente, el costo para acceder una operación no representa un problema, pues la deuda es similar al costo de los servicios básicos de vivienda o de artículos electrónicos en tiendas comerciales.