Ofrecen copia falsa en caso de desvío de 185 mdp

Una copia certificada que entregó el Órgano Interno de Control (OIC) de la Sedatu a la Fiscalía General de la República (FGR), del convenio usado para presuntamente desviar 185 millones de pesos, consignó en forma errónea hasta el cargo de los funcionarios.El problema es que esa copia no corresponde al documento original, pues éste no contiene ese error al citar el puesto que desempeñaba al menos uno de los servidores públicos que aparece como suscriptor del mismo.El documento en cuestión es el convenio específico SEDATU/DGAPDN-UPFIM/33901.03/2016, suscrito el 2 de febrero de 2016 por la Secretaría y la Universidad Politécnica Francisco I. Madero (UPFIM), por 185 millones 839 mil 480 pesos.En el contrato, la universidad se comprometió a prestar los servicios para automatizar el registro, control y seguimiento de la información generada por el Centro Ciudad de las Mujeres, en Tlapa, Guerrero.Uno de los exservidores públicos que es referido con cargos diversos en la copia y el original del mismo documento, es Armando Saldaña Flores, quien la semana pasada fue vinculado a proceso por este asunto, pese a que la misma FGR concluyó que no es su firma la que aparece en el convenio.El original fue revisado por la Fiscalía en una inspección del 7 de febrero de 2018 en las oficinas de la Universidad, en Pachuca, y es hasta ahora el único de los seis ejemplares originales del convenio que ha sido recuperado en la investigación.En el caso de la supuesta contratación indebida por más de 124 millones de pesos en la Sedesol, a través de la Universidad Intercultural del Estado de México, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó ante los tribunales la imputación contra otros dos presuntos implicados.Se trata de Marcos Salvador Ibarra Infante, exdirector general adjunto en la Unidad de Coordinación de Delegaciones (UCD) de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), hoy de Bienestar, y José Francisco Monroy Gaytán, exrector de la citada Universidad.Ambos estaban citados a la misma audiencia del viernes pasado, en la que fue imputado Simón Pedro de León Mojarro, extitular de la UCD de la Secretaría, pero no asistieron porque no fueron notificados del citatorio.