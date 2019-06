Ofrecen disculpas a familias de desaparecidos de Allende y PN

El Gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, y la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, encabezaron la ceremonia de disculpa pública a familiares de personas desaparecidas en el Municipio de Allende, por hechos ocurridos en marzo de 2011.En este evento estuvieron presentes los familiares representantes de los colectivos: Alas de Esperanza de Allende, Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de Piedras Negras, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México, Grupo V.I.D.A. Laguna, Víctimas por sus Derechos en Acción, Asociación Internacional de Búsqueda de Desaparecidos, Voz que Clama Justicia por Personas Desaparecidas y Buscando Desaparecidos en México (BUSCAME).El gobernador Miguel Riquelme manifestó: “En Coahuila, las graves violaciones cometidas del 18 al 20 de marzo del año 2011 aquí en Allende, así como los hechos posteriores en Piedras Negras y en general en la Región Norte, nos llenan de indignación, dolor e injusticia”.“A ninguna madre, a ninguna esposa, a ningún familiar de un ser querido desaparecido, se le debe tratar sin el respeto debido a su dignidad personal”.Ante familiares de víctimas, integrantes de colectivos y ciudadanía en general que se dieron cita en la plaza principal del municipio, funcionarios federales, estatales y municipales expresaron su solidaridad con las familias de quienes desaparecieron en esa población y comunidades cercanas.La Secretaria de Gobernación, Sánchez Cordero, expresó a nombre del Gobierno Federal ante las familias y todas las personas agraviadas por estos sucesos, que no se trata de un acto protocolario, sino una convicción personal e institucional.“Esta es la prioridad número uno del presidente Andrés Manuel López Obrador: La matanza de Allende por el crimen organizado contra familias, niñas y niños brutalmente asesinados... en un número que podría ascender a 300 personas”, expresó.Sánchez Cordero externó su respaldo a las autoridades para conocer quiénes participaron en esta masacre, que haya justicia y deje de reinar la impunidad en el caso.“Seguir investigando en todos los órdenes de Gobierno.“Desde el Gobierno Federal, saludamos la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y reconocemos la voluntad política del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís en admitirla”, precisó al comprometer el apoyo de la Secretaría a su cargo para alcanzar la justicia con pasos firmes y no permitir nunca más que las autoridades les fallen, para evitar lamentables violaciones a los derechos humanos.“Nos reúne el anhelo de la justicia. Sirva este disculpa pública para intentar sanar las heridas y reconstruir el tejido social juntos”, puntualizó.Durante el evento, el gobernador Miguel Riquelme enfatizó en la necesidad de justicia.“Ellos exigen y merecen justicia y verdad. Ellos exigen y merecen presentación con vida y castigo a los culpables. Exigen reparación integral... pero sobre todo, ellos y nosotros debemos trabajar juntos para encontrar a los hoy ausentes”, aseveró.“Hoy, con sinceridad debemos reconocer que el Estado Mexicano falló: En reconocer las violaciones graves que se cometieron por estos hechos, pero también el compromiso de enfrentar con las familias los deberes incumplidos de búsqueda, verdad, justicia, reparación y no repetición.¡Nunca más el Estado debe estar ausente de la seguridad de las personas! ¡Nunca más el Estado debe permitir o ser cómplice de violaciones de lesa humanidad!“¡Nunca más el Estado debe tratar en forma indigna a las víctimas de esta violencia!¡Nunca más el Estado debe tolerar la impunidad!", expresó Riquelme Solís.El Mandatario estatal reiteró su compromiso con las familias de ofrecer todas las condiciones que sean necesarias para garantizar sus derechos.También de seguir trabajando con ellas, con la sociedad civil, con la academia y la comunidad internacional para redoblar los esfuerzos institucionales que se requieran para la defensa de sus derechos.La disculpa pública se realiza en atención a la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en 2018, en torno a los hechos suscitados en esta población y que el Estado ha aceptado cumplir.“Desde nuestro Gobierno, ofrezco a las familias fortalecer el proceso de cumplimiento de esta Recomendación, con la participación activa de las víctimas, la opinión de los expertos y la gestión y colaboración del Gobierno Federal para cumplir con las genuinas demandas de justicia y verdad, así como la reparación integral del daño”, determinó.“La disculpa pública de hoy no significa ni perdón ni olvido. No podemos ni debemos perdonar a los perpetradores de estas graves violaciones. No podemos ni debemos olvidar a las personas desaparecidas.“Esta disculpa pública, por tanto, significa el deber del Estado de reconocer las violaciones graves que se cometieron por estos hechos, pero también el compromiso de enfrentar con las familias los deberes incumplidos de búsqueda, verdad, justicia, reparación y no repetición”.En Coahuila, las familias son las que han construido un mecanismo de diálogo que permite desarrollar una agenda de los deberes incumplidos de las autoridades, destacó.El Gobernador destacó que ellas son las que se han convertido en buscadoras, peritos, fiscales, legisladoras y hasta expertas de política pública para impulsar leyes, acciones de gobierno y programas con los mejores estándares internacionales.Comentó que las familias de las personas desaparecidas son el patrimonio social más importante que tiene el Estado para defender la dignidad personal.“A ellas, a nuestras familias, les ofrecemos esta disculpa reconociendo la magnitud de la tragedia, reconociendo los deberes incumplidos y ofreciendo nuestro permanente compromiso de fortalecer la protección de sus derechos a partir de su voz y participación”, reiteró el Mandatario estatal al reconocer la colaboración y compromiso del Gobierno Federal.El Primer Visitador General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Ismael Eslava Pérez —a nombre del Presidente Nacional del Organismo, Raúl González Pérez— externó la solidaridad y respeto de la CNDH con las familias de las víctimas.“La violencia, inseguridad y corrupción que imperan en algunas regiones del País son factores que han propiciado este tipo de actos”, dijo Eslava Pérez.Detalló que existe un problema estructural en materia de impartición de justicia en entidades del País.Manifestó que las disculpas públicas son un compromiso ético y voluntad política del Gobierno local, con el fin de evitar que este tipo de sucesos se repitan en la entidad.Externó que la CNDH seguirá dando seguimiento puntual al cumplimiento de la recomendación emitida, en apego al respeto de los derechos humanos.Constituyen una muestra de que las autoridades asumen el compromiso de buscar los mecanismos y establecimiento de garantías de no repetición, así como sentar un precedente ante los coahuilenses y la sociedad del País.Por su parte, el Alcalde de Allende, Antero Alvarado Saldívar, manifestó que este es un día histórico en que los tres órdenes de Gobierno hacen frente a la masacre ocurrida en el municipio.“Los allendenses tenemos una gran herida por aquellos que no están, pero que también, con la ceremonia de disculpas públicas se dignifica a las familias”, destacó ante los asistentes a la plaza principal.En representación de Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas A.C., Silvia Eugenia Garza Villarreal, dijo que la masacre de Allende fue una ola de violencia que les arrancó a sus seres queridos y les hizo perder la tranquilidad.En un emotivo mensaje, señaló que en el corazón de las familias quedó un vacío por las metas y sueños incumplidos.Mientras que Etelvina Rodríguez Flores, del Colectivo Alas de Esperanza, afirmó que a lo largo de estos años tuvieron que aprender a vivir con su dolor y aún así sacaron fuerzas para intentar buscar a sus desaparecidos, de quienes siguen esperando su regreso, que la única esperanza que los motiva a continuar.“Pidamos disculpas a nosotros mismos”, enfatizó.La Secretaria de Gobernación y el Gobernador de Coahuila develaron la placa conmemorativa en memoria de las personas desaparecidas, que será colocada en el memorial instalado en la entrada del Municipio de Allende.