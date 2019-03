Ofrecen espacio cultural en mercado Mario Gómez

En uno de los lugares donde menos te pudieras imaginar encontrarte un espacio para fomentar la cultura, Tomás Montemayor, un artista plástico, trata de sembrar la semilla del arte en los más pequeños, ofreciendo clases de pintura y de dibujo en el Estudio Obsidiana, dentro del mercado Mario Gómez del Bosque, sobre el bulevar Plan de Guadalupe.El artista egresado hace 8 años de la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad Autónoma de Coahuila, cuenta que hace apenas un año comenzó con el proyecto del Estudio Obsidiana, luego de ser profesor en distintas escuelas y trabajar en el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo. “Después de estos trabajos de repente dije ‘ya quiero ser mi propio jefe, tener mi propio negocio y correr los riesgos que implica’”, comentó el artista de 30 años.Entre los locales de ropa y artículos de segunda mano, comida y frutas, el estudio de Tomás destaca por el mural hecho con pintura blanca sobre un fondo negro que decora una de las paredes, además de eso, un par de niños pinta con pinceles unos dibujos en blanco sentados frente a algunos de los coloridos cuadros que cuelgan sobre las paredes.Para subsistir y mantener a flote el negocio, Tomás ofrece clases de pintura, hace murales, rótulos, escenografías y hasta un poco de restauración de imágenes y obras, reparando desde cosas muy comunes como figuras de Niños Dios hasta cosas más complicadas como cuadros y pinturas.“Todo lo que tengo aquí yo lo hice y lo tengo a la venta, pero es muy tranquila. Lo que se mueve más son los murales, eso es lo que les gusta más, les llama la atención y los precios de las obras creen que es mucho y no los convence”.Como artista, Tomás piensa que la gente no valora el esfuerzo, la preparación, el estudio previo a realizar una obra, el costo del material y el tiempo invertido. “Están acostumbrados a que vienen a los mercados y encuentran obras que son impresiones y les cuestan 100 pesos ya enmarcadas. No saben o no aprecian el consumo del arte, no saben el valor real de la obra”.Las clases de dibujo y pintura son para todas las edades, desde niños pequeños hasta adultos, y son clases personalizadas que se adaptan a las habilidades y conocimientos de cada alumno, siendo grupos con personas de todos los niveles de aprendizaje que coinciden solo por la disponibilidad de horario. “Los niños que vienen a pintar son hijos de algunos vecinos de los locales, que vienen a pasar un ratito mientras sus papás trabajan. Y está bien porque a esa edad la experiencia de trabajar con pintura es otra cosa”.Tomás presentó su exposición Transeúnte en el aniversario de la Casa Purcell, en el 2018, y forma parte del Colectivo Iztli, que tiene origen en la ciudad de Saltillo y está integrado por él y otros artistas plásticos egresados de la UAdeC que, en conjunto, ya han presentado varias exposiciones.A pesar de las oportunidades de presentar su trabajo en distintas ocasiones, el artista considera que específicamente en Ramos Arizpe faltan espacios y difusión del arte y la cultura, pues el único espacio donde tienen lugar es en la Casa de la Cultura, donde se ofrecen cursos de yoga y matemáticas, además de distintos tipos de danza, pero que no se apega a fomentar la cultura, pues los eventos dedicados a esta son prácticamente nulos, “está bien que haya cursos de todo, pero no se procura el arte como debe ser”.“En esta región la gente no está acostumbrada a que esto les cueste, porque pueden bajar todo de internet y no se necesita comprarla físicamente. Se está perdiendo un poco eso y no hay la cultura del consumo del arte”.Es por el uso de la tecnología que artistas como Tomás Montemayor tienen que hacer varias cosas para sostener sus negocios, pues para el público un cuadro puede costar desde 400 hasta 2 mil pesos, dependiendo del material, el tamaño, la técnica empleada y la complejidad de la obra. “Si vendiera puros cuadros tendría que dar muy barato y no me costearía”.