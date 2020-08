Ofrecen ‘poceros’ $800 por tonelada de carbón

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Seiscientos y hasta 800 pesos por tonelada de carbón ofrecen desde mediados de semana pequeños mineros de la Región Carbonífera que recibieron pedidos de la CFE, que ante sus mínimas capacidades acuden a productores que quedaron marginados de las nuevas órdenes de compra.



Tal como anticiparon empresarios inconformes con el listado de adjudicaciones elaborado por la Comisión Federal de Electricidad, la Subsecretaría de Minería y el Servicio Geológico Mexicano, las irregularidades han dado paso al resurgimiento del coyotaje.



De acuerdo con información recabada en la zona, desde inicios de la pasada semana vía internet la CFE hizo llegar los primeros pedidos para surtir a partir de agosto a algunos y diciembre a otros, adjudicando en la mayoría de los casos volúmenes muy superiores a las posibilidades reales de cumplimiento de poceros y pequeños mineros.



Las órdenes de compra conocidas hasta el momento comprenden incluso a empresas que no cumplen con los requisitos originalmente establecidos por la Secretaría del Trabajo y la de Medio Ambiente, dado que no cuentan con un manifiesto de impacto ambiental, arrastran deudas fiscales o carecen de los mínimos niveles de seguridad.







Problemática



Productores acusan que esta situación ha dado paso a que carboneros favorecidos con asignaciones, pero que tienen dificultades para alcanzar los volúmenes, ofrezcan a mineros comprarles el carbón con precios que van de los 600 a los 800 pesos por tonelada, para ellos entregarla a la CFE en los mil 34 pesos que fijó la paraestatal.



“Estábamos mejor cuando estábamos peor y es lo que pasa cuando se toman decisiones en un escritorio de la Ciudad de México, sin conocimiento de la realidad. Ellos consideran ‘justicia social’ adjudicar pedidos de 15 a 50 mil toneladas a poceros que no tienen la menor posibilidad de cumplirlos ni van a pasar las primeras revisiones de Salud, Profepa y la STPS”, afirman.



Igualmente, los pedidos de 15 mil toneladas para medianas empresas es orillarlas al rechazo, porque no justifica poner en marcha equipos y personal que representan una escala de costos inviable con esos volúmenes mínimos, ni tampoco se van a prestar a que otros intermediarios ganen al venderles su carbón en 800 pesos, agregan.



Insistieron en que la liviandad con que realizaron la supuesta investigación de las empresas ha dado como resultado una situación peor de la que se quería eliminar y no solo resurge fortalecido el coyotaje, sino que se incentivan la ilegalidad y los riesgos de graves accidentes.