Ofrecen recompensa de $100 mil por perro en NL

"Lo quiero sano, completo, a salvo, sin ningún tipo de daño", expresó, "entró (el responsable) a mi casa con mi confianza, me drogó y luego me robó muchas cosas, pero para mi la más importante es él (el perro)".

"Me drogó con algo tan fuerte que hasta hoy tengo secuelas, pero que ese día simplemente me tumbó", afirmó.

la madrugada del pasado sábado en la Colonia Hacienda Santa Clara,, robándole desde aparatos electrónicos, dinero y hasta un perro.Días después,, un Yorkshire Terrier llamado "Peluso".La recompensa que anunció por el animal en buen estado de salud es de 100 mil pesos., de unos 28 años,En su denuncia ante el Ministerio Público,, pues es originario del estado de Chihuahua, pero no detalló el monto del efectivo.Sin embargo, aseguró que el valor de losque el ladrón se robó supera los 70 mil pesos.Entre éstos están, según consta en la denuncia que presentó ante la Fiscalía.El robo se desarrolló entre la media noche y las 6:00 horas del sábado, indicó en la denuncia.La víctima agregó que fuee, por lo que no cuenta con fotografías de cómo luce el supuesto ladrón, además de que en su domicilio no hay cámaras de vigilancia.