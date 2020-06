Ofrecen vacantes y estafan a saltillenses desempleados

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Una empresa que se publicita como de contratación de personal, que está denunciada en otros estados del país por cometer fraudes, se instala en Saltillo y ofrece supuestas vacantes ejecutivas y de administración, pero termina estafando a de- sempleados con una cuota que ya no les regresan.



Karol, una profesionista afectada por el de- sempleo durante la contingencia. En su búsqueda de empleo encontró en bolsas de trabajo de redes sociales a la empresa Distribuidora del Norte, ubicada en el segundo piso de unos locales detrás de Soriana Coss.



En el anuncio ofrecen un puesto de recursos humanos o administrativo por 2 mil pesos a la semana, de lunes a viernes, cuatro horas por día, lo cual le interesó a Karol, quien ya estando en el lugar le cambiaron todo.



“Ya estando ahí te dicen que es un negocio y no un empleo, te dan capacitación, donde te hacen cocowash; después te dicen que tienes que invertir 3 mil 200 pesos y te hacen firmar un contrato”, platica Karol, quien pidió el anonimato, pues teme represalias, pues en la empresa se quedaron con sus datos personales.



Ella pidió prestado el dinero y lo entregó, porque le dijeron sería reembolsable. Luego le entregaron productos que ella debía de vender para recuperar lo invertido. Ella se negó, porque le habían ofrecido un empleo de oficina, no de ventas. Pero se negaron a regresarle el dinero, porque así lo establecía el contrato que firmó.







Sospechó y se fue



Margarita es otra saltillense que acudió al lugar, luego de encontrar que ofrecían varias vacantes, una de ellas de recepcionista, y la mayoría era trabajo en oficina. Llegó, llenó formularios, en una oficina austera con un solo escritorio y sillas.



La atendían jovencitas con un tipo de uniforme y un hombre con acento sureño, quien los pasó a otro cuarto para ponerles un video por televisión. Lo sospechoso del lugar, entre otras cosas, la alertaron y consultó desde su celular el nombre Distribuidora del Norte.



“Ese nombre aparece en diferentes páginas de internet como fraude, que son personas que se dedican a reclutar, luego les piden dinero para invertir sobre productos químicos que deberás vender para recuperar la inversión”, refiere.



Al ver eso, cerró el folder con los formularios, y mejor se retiró. Le pidieron el folder y salió. Dice que se salvó de una estafa