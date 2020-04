Ofrecerá BTS sus conciertos en línea

Escuchar Nota

- La bandaanunció, una serie de conciertos que transmitirán en YouTube a partir del 18 de abril.A través del canal, sus seguidores podrán disfrutar de presentaciones pasadas incluyendo 2015 BTS Live: The Most Beautiful Moment in Life On Stage y 2017 BTS Live Trilogy Episode The Wings Tour.El grupo surcoreano ha estado activo para mantenerse en contacto con sus seguidores de otras formas, incluida una serie de videos para enseñar el idioma coreano.BTS había planeado iniciar su nueva gira mundial este mes en el Estadio Olímpico de Seúl, pero se convirtió en uno de los varios eventos cancelados por la pandemia de coronavirus.