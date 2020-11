Ofrenda voz de Lila Downs música a los que se fueron

Escuchar Nota



“Nuestra inspiración fue el sentimiento de hoy, lo que vivimos por el Covid, lo que nos ha llevado a reflexionar. Es por Día de Muertos, pero va más allá. Hay una canción a la que le hicimos un versito al Covid, en El Son de Difuntos, no podíamos dejarlo pasar.

Los tenemos en la mente, viven con nosotros”, expresa Lila Downs sobre el que le parece uno de los días más agridulces, festivos y genuinos del año para los mexicanos.Alrededor de esta tradición, y como ya es costumbre en la oaxaqueña,Fue grabado el 21 de octubre y se transmitió ayer por Canal 22 y en plataformas digitales.Ese vacío en las butacas, ver un lugar tan majestuoso solo, me causó un vacío en el corazón. Y me agarró la ‘llorona’ desde que llegué, sí me puse a llorar. Antes de salir a cantar me sequé las lágrimas y dije ‘a darlo todo’, y fue todo”, platicó la intérprete, en entrevista exclusiva.Actriz, cantante, compositora y filántropa, la originaria de Tlaxiaco, de 52 años, convocó a su equipo de trabajo para ofrecerCon piezas como, armó un programa pensado en sus admiradores.“Ya ves, así somos los mexicanos, tomamos muy en serio la muerte, pero también nos reímos y la lloramos. Esta sátira era necesaria”, comentó Lila Downs.Colorida, folclórica, festiva. Esas definiciones embonan con la personalidad de la intérprete de La Cigarra y Mezcalito. Paul Cohen, su esposo, se encargó de la realización del show y, además, contó con especialistas para el vestuario de su ballet y músicos virtuosos que la acompañaron en la banda.Paul tuvo una idea muy bonita sobre todo lo que hicimos, fue muy creativo. Fue algo básico, ahorramos en producción, en robótica, en zanqueros, pero salió algo exquisito y contamos con el Ballet Folclórico de Querétaro.