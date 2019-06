OIM presenta ‘app’ sobre migración digna

Es necesario que en México se termine con el discurso discriminatorio y xenófobo en contra de las personas en situación de movilidad, apuntó Lorena Cano Padilla, catedrática de la Universidad Iberoamericana (Ibero).Durante la presentación de la aplicación a nivel mundial de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) “MigApp”, la ex integrante la Clínica Jurídica para Refugiados Alaíde Foppa de esta casa de estudios declaró que: “Tenemos que dejar atrás los términos de ilegales, de robadores de trabajo, porque no es cierto”.Apuntó que la población extranjera en México no asciende a más de 2 por ciento y aclaró que, aún con un aumento de personas que optan como destino nuestro país, la migración en territorio mexicano continúa siendo principalmente de tránsito. “No es que nos ataca la invasión extranjera”.En tanto, el Coordinador Nacional del Programa Regional Mesoamérica – Caribe de la OIM en México, Gustavo Gutiérrez indicó que en diversas partes del mundo existen retos en términos de discriminación, “no solamente para las personas migrantes, sino tenemos que reconocer que este mundo lo integramos diferentes opiniones”.En la OIM “buscamos que los flujos sean ordenados que se hagan con gobernanza en favor de las naciones. Buscamos fortalecer el vínculo entre el desarrollo y la migración”, expresó Gustavo Gutiérrez.“La Organización Internacional para las Migraciones reconoce las bondades que tiene el desplazamiento de personas. A ellos les acompañan derechos y habilidades”, insistió.Asimismo dijo que en el apogeo de las nuevas tecnologías, se promueve la difusión de la información para las personas migrantes a través de herramientas como la aplicación móvil.Explicó que esta herramienta tiene por objetivo brindar información sobre migración regular, digna y segura para la protección de las personas migrantes.MigApp se puede descargar en los teléfonos celulares y puede funcionar sin conexión a internet. Busca ofrecer datos y contactos confiables para tomar decisiones informadas.A través de esta aplicación se busca también luchar contra la trata y trafico de personas.