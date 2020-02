Ojalá encuentren a esa mala mujer que tiró a bebé a la basura: pepenadores de Múzquiz

Escuchar Nota

Múzquiz, Coah.- Las madres de familia, pepenadoras, identificadas como Guadalupe de Jesús Jiménez y María Fidencia Hernández Reza, coincidieron en entrevista que ojalá y encuentren a la mujer responsable de haber tirado un angelito a la basura, que en 20 años de que tienen ellas trabajando y viviendo de la pepena, no habían vivido una experiencia similar y que estaban muy impactadas por este hallazgo de su compañero.



“Esto nos puede perjudicar, ojalá que no, pero sí deberían de encontrar a esa ‘perra’ que tuvo el valor de tirar a este pequeño angelito cuando ya estaba a punto de nacer, creo que le faltaban algunas dos semanas para nacer, porque el cuerpecito estaba completito”, dijo María Fidencia.



Por su parte Guadalupe de Jesús Jiménez dijo que eso no se debe hacer, que ojalá y encuentren a la mujer responsable de haber tirado a su hija, eso no se hace”.