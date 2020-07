‘Ojalá nos colombianizáramos creando bibliotecas’, Villoro

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Juan Villoro aseguró que las bibliotecas tienen una función social y por ello luego de contar cómo fue su primer contacto con ellas, cuáles le gustan, qué valor tienen los libros y la lectura, cómo deben ser espacios donde los libros encuentren a los lectores y de hablar de la biblioteca Vasconcelos, el narrador y cronista dijo que si no hay una biblioteca de barrio, es pretencioso tener una biblioteca de bibliotecas.



Durante su participación en el conversatorio virtual La Cultura del Libro, la Lectura, la Información y las Bibliotecas, junto con Daniel de Lira y Miguel de la Cruz, como parte de la celebración del Día Nacional del Libro, en un encuentro celebrado por la Asociación Mexicana de Bibliotecarios (AMBAC), señaló que si en México tenemos localizados puntos muy significativos de la violencia, del narcotráfico, esos lugares deberían ser candidatos para las construcción de grandes bibliotecas.



“No otra biblioteca fastuosa en la Ciudad de México sino ir a los lugares donde más se necesita y que realmente haya allá centros culturales que permiten que la cultura de la letra ofrezca un espacio de reintegración social. Creo que Colombia lo entendió maravillosamente y en eso nos lleva ventaja y en eso sí ojalá nos colombianizáramos en ese aspecto”, dijo Villoro.



Y es que antes había dicho que a veces los mexicanos somos bastante arrogantes cuando decimos que nos estamos colombianizando pensando en los defectos que tuvo la sociedad colombiana sobre todo en los años de la violencia, los años duros de los años 70 y 80, “pero Colombia ha hecho muchísimo por recuperar tejido social a través de las bibliotecas”.



Recordó que la Vasconcelos desde el concursó suscitó controversias, incluso entre miembros del jurado. La crítica tenía que ver con que se concentraran tantos esfuerzos en un solo proyecto “cuando no tenemos bibliotecas en nuestros barrios”.



Citó el caso de Ecatepec, el municipio más poblado del país y uno de los más violentos, “uno se pregunta por qué no hay una mayor atención cultural en un espacio que pide a gritos tener otras satisfactores y que concentra a buena parte de la gente que trabaja en la Ciudad de México en condiciones muy poco favorables”.



El escritor dijo que lo criticable sobre la “megabiblioteca” es haber concentrado tantos recursos en un solo proyecto, “eso es típico de los gobiernos mexicanos que prestigian ciertos recursos piramidales y hacer una cosa gigantesca que les va a dar relumbre, en vez de crear una red más sostenida y más lógica de bibliotecas”.