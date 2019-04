Momento exacto en que Pablo Lyle golpeó a hombre

Juan Ricardo Hernández de 63 años perdió la vida el jueves cuando sus familiares decidieron desconectarlo de los aparatos que lo mantenían con vida.Este viernes fue dado a conocer el video que muestra en altercado por el que el histrión de 32 años podría pasar varios años en la cárcel.Juan Ricardo Fernández hijo, clamó por justicia. Aseguró que su papá era una buena persona que tenía problemas para caminar."Mi papá no se merecía esto, era una buena persona, buen padre e hijo".El actor que participó en la película "Mirreyes vs Godínez" se encuentra en México, a donde viajó después del incidente.El cargo de agresión podría cambiar a homicidio, de acuerdo con el abogado Vance Owen."Se necesitan ciertos elementos, tiene que haber una intención de matar o una intensión de causar daños tan grandes que causen la muerte", explicó el letrado a Univision."Se me hace difícil pensar que un solo golpe sea fatal, a menos que seas Mike Tyson o un boxeador profesional, que obviamente este actor no es", agregó.Lyle tendrá que presentarse a una Corte estadounidense para aportar las pruebas a su favor. Mientras tanto, podrá seguir trabajando en México. El actor se encuentra filmando la cinta "Instrucciones para Su"."Si él se encuentra trabajando en México, al momento de ingresar a los Estados Unidos podrá ser citado en la Corte para defenderse de los cargos y reclamos que le pudieran hacer los familiares o beneficiarios, recordemos que existen conceptos que le pueden reclamar como pérdidas futuras, protección, servicios, etc", explicó a El Universal el legal manager Hugo González.Los representantes de Lyle expresaron a través de un comunicado de prensa dado a conocer el jueves, que no pueden emitir ninguna declaración mientras se desarrollen las investigaciones del caso."Por medio de la presente les comunicamos que el actor Pablo Lyle no puede dar ninguna declaración sobre el incidente ocurrido en la ciudad de Miami, Florida, el pasado 31 de marzo", se lee en la misiva.A su llegada a la Ciudad de México tras el incidente, Lyle se limitó a decir a los reporteros que lo esperaban, que no podía decir nada."No puedo hablar absolutamente nada al respecto. No puedo tocar el tema (…) Ahorita no puedo hablar al respecto, ya habrá alguien encargado de hablar de eso después. Por cuestiones obvias no puedo tocar el tema… Si pudiera hablar ya lo habría hecho, no lo puedo hacer…".