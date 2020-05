“Ojalá se reconcilie con su mamá”: Christian Estrada, ex novio de Frida Sofía, le manda mensaje

Escuchar Nota

.- De nueva cuenta la polémica envuelve ay a, después de que la rockera le mandará un mensaje a su hija y asegurara que ella nunca tuvo una relación con el ex novio de su hija,, es ahora el modelo quien también le manda unas palabras a su ex pareja.Para el programa, el modelo, quien fuera novio dehabló sobre el problema que existe entre su ex pareja y. También habló sobre el aborto que la hija de latuvo mientras ella era su pareja. De acuerdo conera el padre del bebé que esperaba.Cuando le preguntaron si había tenido una relación conmientras él era novio de, esto respondió:Mencionó que cuando se enteró de quehabía abortado a su hijo la noticia lo afectó. “Si me afecta de que siga con el aborto, saliendo con mentiras de porque se hizo el aborto. Fue duro ver y saber la verdad, no le dio luz a una criatura.Te quitan los sueños de ser padre, pero más que nada la criatura. Lo que yo pensaba era porque le había hecho eso a la criatura, se me hace muy feo lo que hizo” dijo el modelo.En la entrevista aprovecho para mandarle un mensaje a su ex pareja y le pidió que ya deje en paz el tema de la pérdida del bebé.Para finalizar, Christian Estrada dijo que espera que Frida Sofía se reconcilie con su mamá, Alejandra Guzmán.Información por Milenio