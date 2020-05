Olga Sánchez Cordero pide a diputadas legislar para despenalizar el aborto

Escuchar Nota

"Revisemos toda la legislación mexicana para poder reformar cualquier normativa que implique una desigualdad y una violencia en contra de las mujeres, que todavía hoy existe", exhortó.



"Y segundo, lo más importante para mí, que se erradique la violencia y la criminalización de las mujeres que, por cualquier razón, inclusive natural o voluntaria, hayan decidido interrumpir su embarazo dentro de las 12 semanas".

"Por favor, son los temas que debemos de atender puntualmente", expresó.

"Tenemos un proceso electoral que empieza en septiembre y habíamos comentado con mucha puntualidad que las reformas a nivel estatal tendrían que ser antes de que terminara el mes de mayo, para que pudiéramos tener una normativa a nivel estatal para el proceso electoral que empieza en septiembre", mencionó.

"Estamos logrando la prevención, la atención y erradicación de la violencia, en estas reuniones nos hemos enfocado a tener acciones urgentes, también y sobre todo en este marco para en la pandemia de Covid-19".

La Secretaria de Gobernación,En un foro a distancia, organizado por diputadas sobre Igualdad y las reformas en materia de, Sánchez Cordero dijo que debe legislarse en el tema paraEllo, añadió, no solo implica una criminalización, sino unapara esas mujeres que van a enfrentar un proceso penal y finalmente la privación de la libertad.Durante su participación, la funcionaria comentó que losunifican a las mujeres."Me congratulo de estos foros legislativos, me congratulo de que estamos aquí unidas, sobre todo, todas sin ningún tipo de ideología ni de partido político ni de corriente ideológica, todas unidas con un tema específico, claro, puntual, que es".Sánchez Cordero añadió que todas tienen el objetivo de lograr tener una igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, sin que medie violencia de ningún tipo, sea psicológica económica o física.En la actual coyuntura política, aseveró, el País y los grupos de mujeres están en inmejorables condiciones para hacer efectivas lasa favor de estas causas de las mujeres.Sobre las reformas para, Sánchez Cordero advirtió que en los congresos locales no alcanzaron a legislar sobre leyes locales de violencia política contra las mujeres.Sobre la atención a las mujeres, la Secretaria reiteró que desde Gobernación se está trabajando con mucho esfuerzo y dedicación con todas las instancias interinstitucionales.La titular de Segob resaltó que en el Gobierno federal están en la reorganización, en la reestructuración y en la homologación intersecretarial para poder otorgar servicio de atención a las mujeres de forma coordinada.Está el reto, añadió, de, para que las puedan canalizar hacia las diversas instancias y a las diversas organizaciones.