Olga Wornat pensó que su libro Felipe, el Oscuro no vería la luz

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La escritora argentina Olga Wornat dijo a Efe que llegó a pensar que jamás se publicaría "Felipe, el oscuro" ante la embestida por censurar este libro que arroja luz sobre la historia del expresidente mexicano Felipe Calderón y su Gobierno, al que califica como el "más sangriento de México".



"Fue un tiempo largo de espera, tuve momentos contradictorios, hubo momentos en los que pensé que este libro nunca iba a ver la luz", comenta Wornat en una vídeoentrevista con Efe desde Buenos Aires, Argentina.



Wornat tiene fresca la "fuerte embestida" del Gobierno de Calderón (2006-2012) para evitar la publicación de este libro que aborda su personalidad, complicidades y decisiones



La escritora (1959, Misiones) recordó que las amenazas recibidas, "en lo personal y en lo familiar", y el complicado contexto de México con muchos asesinatos alargaron la espera para publicar la obra, que ahora ha visto la luz.



Como presidente, Calderón declaró una guerra al tráfico de drogas que dejó miles de víctimas y tuvo la participación de Genaro García Luna, su expoderoso secretario de Seguridad Pública, preso ahora en Estados Unidos imputado por narcotráfico.



Ante esa realidad, Wornat afirma que decidió guardar el libro y esperar un mejor momento, hasta que hace tres años comenzó a insistir ante la editorial para su publicación.



"Gracias a mis amigos que me dijeron que 'este libro tiene que ver la luz, no te decepciones, no te desilusiones, no lo dejes escondido, tiene que ver la luz por todo lo que pasó', por mí misma, por la gente que dio su testimonio", explicó.



A LAS MILES DE VÍCTIMAS



Su dedicatoria a las miles de víctimas de la "maldita" guerra de Calderón son un claro preámbulo del impacto de los "secretos, intrigas y traiciones del sexenio más sangriento de México", sentencias que acompañan al título de "Felipe, el oscuro".



"Me impactó muchísimo el sufrimiento de las mujeres mexicanas. México es el país con mayor cantidad de feminicidios impunes", una tragedia que, afirma Wornat, se incrementó con la guerra de Calderón.



"Es una herida que México tiene y que es muy profunda, por eso mi dedicatoria", sentenció Wornat, autora de "La jefa, vida pública y privada de Martha Sahagún de Fox", sobre la esposa del expresidente mexicano Vicente Fox.



PRESIDENTE CALDERÓN



"Me parece increíble que haya llegado a ser presidente de México", sentencia Wornat. Me lo preguntaba durante la investigación para armar el "rompecabezas de este personaje, de este hombre que un día llegó a ser presidente y de la anoche a la mañana lanzó la guerra al narcotráfico".



Explica que siempre que hace un libro le interesa ir al origen y entender por qué pasaron las cosas. "Me preguntaba por qué esta enojado, por qué tiene tanto resentimiento, que tiene adentro, por qué toma esas medidas tan ambivalentes".



Wornat apuntó que, en su opinión, Calderón declaró la guerra al narcotráfico sin consultar con nadie y tal vez para legitimarse tras ganar la Presidencia con una diferencia mínima frente al hoy mandatario Andrés Manuel López Obrador: "Para mí fue una elección fraudulenta", afirma.



Para Wornat, Calderón gobernó sin una base de legitimidad, con una gran capacidad destructiva, sin autocrítica y de una "frialdad como un cubo de hielo" que nunca tuvo un gesto con las miles de víctimas. "Fue un México destruido, devastado durante su sexenio".



LA GUERRA CONTRA EL NARCOTRÁFICO



Genaro García Luna fue el hombre fuerte de la guerra contra el narcotráfico de Calderón, que dejó miles de muertos y desaparecidos en el país, "un delincuente" al que Wornat señala como autor de las amenazas en su contra.



Su encarcelamiento en Estados Unidos ha desatado rumores sobre el nivel de conocimiento que sobre sus acciones tenía Calderón, quien ya ha negado haber estado enterado del devenir de este expoderoso secretario de Seguridad.



"Es imposible desde todo punto de vista que Calderón no supiera lo que hacía García Luna", sostiene Wornat, quien en su libro relata al menos un par de denuncias sobre este que llevaron a la mesa del presidente a personas que al final terminaron presos.



En "Felipe, el oscuro", su autora también profundiza sobre la figura de la ex primera dama Margarita Zavala, a quien califica como "cómplice" de su esposo: "Siempre supo todo lo que pasó en el sexenio, supo todo lo que hizo su marido".



Margarita Zavala "es la socia y es la cómplice, lo ha sido todos estos años", sentenció Wornat sobre la esposa de Calderón, que ha logrado obtener el registro de su partido político para participar en las elecciones federales del 2021.