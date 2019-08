Olivia Newton-John enfrenta un cáncer fulminante

La actriz y cantante Olivia Newton-John, se ha vuelto un ejemplo de fortaleza. Lleva 27 años luchando contra el cáncer y no piensa rendirse.La inolvidable protagonista de la película "Grease" (junto a John Travolta) fue diagnosticada con cáncer de mama por primera vez en 1992 y desde ese entonces a la fecha, no ha dejado de pelear en contra de ese monstruo que es esa enfermedad.El tercer diagnóstico de que el cáncer regresó a su cuerpo se lo dieron hace dos años, esta vez, un tumor en la parte baja de la columna. Aún así, asegura que se siente "afortunada" de la trayectoria que ha seguido y, por tanto, seguirá centrándose exclusivamente en los retos que le presenta el día a día.Si alguien te dice que te quedan seis meses de vida, es muy posible que lo hagas porque crees en ello"Si alguien te dice que te quedan seis meses de vida, es muy posible que lo hagas porque crees en ello. Así que para mí, psicológicamente hablando, es mejor no tener idea alguna sobre el tiempo que me queda o expectativas de ninguna clase. Prefiero no pensar en ello y vivir el máximo posible".En entrevista con el programa de televisión australiano "60 Minutes", la actriz y cantante habló de su experiencia con la enfermedad."Me considero muy afortunada de haber atravesado esta situación tres veces ya y seguir aquí. Todos sabemos que moriremos algún día pero no cuándo. Cuando te diagnostican cáncer o una enfermedad similar, es como si de repente te vieras sujeta a la posibilidad de que tu tiempo sea aún más limitado. Por eso creo que cada día es un regalo".La propia Olivia informó a la opinión pública sobre la gravedad de la situación a la que se enfrenta actualmente pero, al mismo tiempo, mostró su optimismo de que la enfermedad no la vencerá."¡Estoy muy bien, mejorando cada día! Ese es mi lema. Mi batalla contra el cáncer empezó en 1992 y desde entonces he pasado por el quirófano y me he sometido a sesiones de quimioterapia. He tenido la suerte de poder hacer yoga, de recibir masajes, homeopatía y medicación, y durante varios años me encontraba muy bien. Pero ahora tengo metástasis", explicó en una conversación con la revista People.Otra de las formas con las que Oliva ha logrado lidiar con los dolores que provoca el cáncer, es mediante el uso de la marihuana medicinal.En entrevista con The Times, la nacida en Cambridge, Inglaterra y quien actualmente tiene 70 años, describió cómo el uso de marihuana medicinal ha marcado una "gran diferencia" en la reducción del dolor causado por su enfermedad.Conocida por su activismo en su lucha contra el cáncer, Olivia aseguró que nunca antes había usado la marihuana. Ahora, toma gotas hechas de cannabis cultivado por su esposo en su casa en California, donde la marihuana medicinal y recreativa es legal.Pese a luchar día a día contra esta terrible enfermedad, planea ayudar a otras personas enfermas mediante una subasta, la cual realizará en el próximo Otoño, y en la que pondrá a la venta muchas de sus pertenencias personales, incluidos los pantalones negros ajustados y la chaqueta de cuero que usó en la película "Grease".Parte de los ingresos obtenidos se destinarán al Centro de Investigación y Bienestar del Cáncer Olivia Newton-John en Melbourne (Australia), que está recaudando fondos para ensayos clínicos sobre marihuana medicinal.¿En qué países es legal el uso de la marihuana?En casi todo el mundo, el uso de la marihuana (ya sea para uso medicinal o recreativo) tiene un controvertido estatus legal. Sin embargo, cada día son más las naciones que han autorizado su uso, con algunas restricciones.Hasta finales del 2018, sólo 15 países han debatido y aprobado el uso de la hierba:AustraliaCanadáChileColombiaCosta RicaEspañaEstados UnidosHolandaIndiaIsraelJamaicaPortugalRepública ChecaMéxicoUruguayUruguay es el único país en el que la marihuana tiene un completo estatus legal, lo cual ocurrió desde el año 2013.