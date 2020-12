‘Olvida’ México castigar soborno de extranjeros

Escuchar Nota

CDMX-. Pese a los compromisos internacionales para investigar y sancionar el cohecho internacional, es decir, que una persona o empresa soborne a funcionarios públicos de otro país para conseguir una ventaja ilícita al momento de realizar negocios en el extranjero, en los últimos 20 años México no ha castigado ningún delito de este tipo.



“Al no perseguir de manera efectiva este delito, México está incumpliendo compromisos comerciales importantes y convenios internacionales, lo cual tiene un impacto negativo en la economía, el comercio, la competitividad y representa un obstáculo para la inversión extranjera”, advirtió el Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO).



“Investigar y sancionar el cohecho internacional es una medida para garantizar que las empresas que realicen negocios a través de estos tratados comerciales lo hagan de una manera íntegra que beneficie al comercio y a la economía de todos los países involucrados”, resaltó el IMCO.



El reporte enlista que dos casos claros de la falta de interés del país en perseguir este tipo de delitos son lo sucedido con Walmart Internacional y Odebrecht, que han sido sancionados en Estados Unidos y no en México, aún y cuando los delitos no se cometieron en territorio mexicano.



Ante esta situación, el IMCO recomendó seis acciones para fortalecer las capacidades de las autoridades responsables de la detección, investigación y sanción del cohecho internacional:



Reconocer la erradicación del cohecho internacional como una prioridad del Gobierno, transparentar y mantener actualizada información de investigaciones abiertas y sanciones, así como fomentar la autodenuncia de las empresas mediante el otorgamiento de beneficios que incentiven la cooperación con autoridades.



También habilitar la denuncia por casos de cohecho internacional en el portal de la Secretaría de la Función Pública, atender la información presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera y transparentar el trámite destinado a las denuncias presentadas.