Olvidan a recolectores de basura en Monclova

Monclova, Coah.- La pandemia por coronvirus sacó lo peor de Monclova a las calles. Una alta cantidad de basura nunca antes vista en la ciudad, alcanzó las 220 toneladas diarias producidas por la población, desechos en los que impera el peligro bacteriológico pues hay tapabocas, guantes y caretas empleadas durante esta pandemia.



Al inicio de la emergencia, el Ayuntamiento monclovense reunió a sus recolectores de basura y, les advirtió que su trabajo era esencial para evitar el colapso de la ciudad, asegura Juan Manuel Gómez, empleado municipal con 10 años de servicio.



Lo que las autoridades no previeron fue que en pocos días la cantidad de basura aumentó a 40 toneladas más de lo acostumbrado, debido a que la gente se mantiene en casa por la cuarentena.



“Es peligroso recoger basura en estos tiempos, pero nos ayudamos con guantes y el gel antibacterial, además, las señoras procuran darnos aparte la basura peligrosa”, comenta Juan Manuel, quien diariamente reúne en promedio 100 pesos de propinas.



El director de Servicios Primarios, Roberto Piña, reconoció que la pandemia puso en una situación delicada a los trabajadores de recolección, debido a la marea de basura que rebasó la capacidad de servicio.



“Por semana tuvimos que duplicar las cuadrillas de trabajadores que le dan mantenimiento a los contenedores de basura, porque son muchos los reportes de saturación, hasta 10 o 12 al día”, aseguró.



Este ejército de la limpieza que, para muchos ciudadanos es invisible, está conformado por 180 trabajadores que durante el último mes han triplicado sus jornadas laborales para evitar que la ciudad nade en basura.



Para ellos nadie ha solicitado aumentos, incentivos ni bonos que les permitan mejorar sus frágiles economías que sostienen hogares completos, a donde a diario llegan con miedo de contagiar a sus seres queridos.



“Yo vivo con mi esposa y mis cuatro hijos, y me tengo que quitar la ropa antes de entrar a la casa, me meto a bañar y no salgo más, solo que necesitemos algo”, comenta Juan Manuel.



Para completar los gastos en sus casas, estos trabajadores esenciales rebuscan entre los desechos y venden productos rescatables como cobre y aluminio.



“La gente a la que servimos en la ruta dicen que somos unos guerreros por andar aquí, y nos echan porras, dicen que es muy peligroso nuestro trabajo, sobre todo antihigiénico, pero aquí estamos”, concluyó Gómez Castro.



Son estos héroes sin capa y sin bata, que no pueden darse la oportunidad de renunciar ni pedir incapacidad, durante esta emergencia que mantiene a Monclova en la total incertidumbre.