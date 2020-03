‘Olvidan’ cuarentena en bosques en Arteaga

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- En plena contingencia por la pandemia del coronavirus, cientos de paseantes acudieron este sábado a la Sierra de Arteaga, ignorando las recomendaciones del Gobierno del Estado de permanecer en casa para evitar el riesgo de contagio masivo, al ingresar por la comunidad de San Antonio de las Alazanas para visitar entre otras comunidades boscosas.



Gabriel Orsúa Martínez, director de Fomento Económico y Turismo del municipio, informó que colocaron filtros preventivos en los diferentes cañones para hacer recomendaciones a los paseantes, como guardar la sana distancia, utilizar cubrebocas y lavarse las manos con jabón continuamente.



Incluso, dijo, hubo personas que prefirieron regresar a sus hogares, luego de escuchar las recomendaciones.



“Tenemos filtros preventivos de orientación, de difusión de información donde les invitamos a que se resguarden en sus hogares, y si tienen una cabaña, una propiedad, que se resguarden en ella, que no salgan, que hagan su cuarentena en su propiedad, que no estamos de vacaciones, de fiesta, que estamos dentro de una pandemia”.



“Los que puedan regresar a sus hogares que lo hagan, para evitar una propagación del virus (…). La mejor estrategia es quedarnos en casa, encerrarnos en nuestros hogares. Haremos lo necesario como Ayuntamiento para no tener costo de vidas humanas”, finalizó el funcionario municipal.