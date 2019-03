‘Olvidan’ instalar el observatorio

El Instituto Coahuilense de las Mujeres, el Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza y el Instituto Electoral de Coahuila, olvidaron conformar el observatorio de participación política de las mujeres en Coahuila, proyectado desde el año pasado.Dentro de las funciones de este observatorio, está el generar protocolos de atención y prevención a víctimas de la violencia política por cuestión de género, así como identificar las formas en que se manifiesta dicha intimidación, sin embargo, hasta el momento el proyecto no ha entrado en función.A pesar de la violencia de género que existe en Coahuila, este observatorio ha sido olvidado, el cual según la convocatoria, entraría en función a finales del 2018, y hasta el momento, no se ha informado a las personas que fueron seleccionadas para el proyecto sobre el inicio de los trabajos.A tres meses del inicio del año, la convocatoria sigue en la página oficial del Instituto Electoral de Coahuila, donde se señala que las solicitudes de los aspirantes se recibirían hasta el 12 de octubre, y luego se haría la selección; a la fecha no se ha tenido una sola reunión para planear las actividades del organismo.