Olvidan investigar feminicidio; Ana María fue arrollada varias veces hasta la muerte

"A todos nos quitaron algo, desde sus hijos, mis hijas a su tía consentidora, sus amigas Es un dolor tan fuerte que así vamos a vivir y así vive mucha más gente, no es posible", comenta Marimar, hermana de Ana.



"Nos iban a dejar a la escuela y al dar la vuelta, él iba de regreso a su casa y cuando vio la camioneta lo único que hizo fue ponerse la capucha y agacharse y dar la vuelta", cuenta Mariana, hija de Ana.



"El papá de mis hijos me comenta que cerca de donde viven ellos, llega a la esquina y ahí se les para, junto con el hermano y yo temo por mis nietos", expresó la madre de Ana.



. Su fuente de ingresos era el comercio: chamarras, pulseras, salsas, cualquier cosa vendía.Ahora a su familia sólo le queda el recuerdo y la exigencia deEl sábado 16 de febrero, tras acabar depor los últimos cuatro años, dejó ir a sus dos hijos adolescentes a una fiesta y ella partió a otra con sus amigas.Ana no regresó por sus hijos para llevarlos a casa, como lo había prometido.La familia comenzó una búsqueda a través de redes sociales y, donde viven.Su denuncia en redes sociales ayudó a que les informaran del cuerpo de una mujer con rasgos similares, en Apizaco, Tlaxcala.Luego de tres días de trámites tortuosos y contactar amistades para que les ayudaran, los restos de Ana les fueron entregados el 28 de febrero.Peritajes de la Fiscalía de Tlaxcala señalan queAl saber de la desaparición de Ana, la familia de Yair señaló que probablemente se encontraban juntos.Amigas de Ana y familiares declararon ante el Ministerio Público que la relación era difícil, pues continuamente Yair la celaba y revisaba su celular., por falta de coordinación entre los agentes del Ministerio Público de Texcoco, municipio en el que residía la víctima y donde se reportó su desaparición, y Tlaxcala, donde su cuerpo y su vehículo fueron localizados.Su caso es uno de losen los primeros 10 meses de este año.En la entidad hay 11 municipios que tienen Alerta de Género para erradicar la violencia feminicida. Texcoco no está entre ellos.Los hijos de Ana ni siquiera pudieron recibir atención psicológica del municipio, pues la Ministerio Público encargada del caso, Jennie Idania Ortiz Baehr, los revictimizó en varias ocasiones.Bajo el pretexto de que debían superar la muerte de su madre,A la familia le ha sido negada hasta una copia de la carpeta de investigación, por no considerarlos víctimas; sólo han podido revisarla de forma presencial en la Fiscalía de Tlaxcala, a tres horas de su domicilio.Apenas en septiembre, a su representante legal le dieron acceso a la investigación, peroFuentes extraoficiales informaron que el teléfono de Ana y el de su pareja fueron ubicados en el mismo punto donde se presume ocurrieron los hechos.La defensa de Ana solicitó un amparo por la obstrucción del acceso a la justicia por parte del MP, el cual está por resolverse.ante la Fiscalía de Texcoco, pero la familia de Ana María, su ex pareja,El hombre fue reportado como desaparecido a la par de Ana, pese a que la familia había dicho antes que habían tenido contacto con él vía telefónica.Cuando la familia de Ana María hizo formal su desaparición, la familia de Yair procedió también a levantar un acta.Aunque es el, pues testigos lo ubicaron con ella antes de su desaparición, el hombre no puede ser ni siquiera llamado a declarar, debido a que sigue considerado no localizado.Su abuela, Guadalupe Nieves, teme por la seguridad de su familia, pues ya le fue arrebatada su hija mayor.